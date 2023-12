Sajid Khan Death: अभिनेता साजिद खानचे कर्करोगाने निधन, बॉलिवूड इंडस्ट्रीत पसरली शोककळा

sajid khan passed away at the age of 70 mother india movie sakal

सकाळ वृत्तसेवा Sajid Khan Death : अभिनेता साजिद खानने वयाच्या ७० व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला आहे. अभिनेता गेल्या काही काळापासून कर्करोगाशी लढा देत होता. मात्र, साजिद ही लढाई हरला आणि सगळ्यांना रडवून निघून गेला. मिळालेल्या माहितीनुसार, 22 डिसेंबर रोजी अभिनेत्याचे निधन झाले. मेहबूब खानच्या 'मदर इंडिया' या चित्रपटात सुनील दत्तच्या बिरजूच्या पात्राची छोटी भूमिका साकारण्यासाठी साजिदला प्रसिद्धी मिळाली होती. 'माया' आणि 'द सिंगिंग फिलिपिना' यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्समधूनही तिने प्रसिद्धी मिळवली. अभिनेत्याचा मुलगा समीरने पीटीआयला सांगितले की, 'ते काही काळापासून कर्करोगाशी झुंज देत होते. शुक्रवारी (22 डिसेंबर) त्यांचे निधन झाले.