सलमान-आलियाच्या 'इन्शा अल्लाह'चा प्रदर्शन मुहूर्त हुकला

मुंबई : सलमान खानच्या आगामी चित्रपटाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात. दरवर्षी ईदेच्या निमित्ताने भाईजानचा चित्रपट हा चाहत्यांच्या भेटीला येतो. अशीच एक खास भेट घेऊन सलमानचा 'इन्शा अल्लाह' हा चित्रपट 2020 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. मात्र प्रेक्षकांना या चित्रपटासाठी अधिक वाट पहावी लागणार आहे. या सिनेमात सलमान सोबत आलिया भट दिसणार आहे

The film with Sanjay Leela Bhansali is pushed but I will still see you all on Eid, 2020. Insha-Allah!!

आलिया आणि सलमानची जोडी पहिल्यांदाच एकत्र दिसणार आहे.

या जोडीला प्रथमच पडद्यावर पाहण्यासाठी प्रेक्षक नक्कीच उत्सुक असतील. पण, 'इन्शा अल्लाह' सिनेमाची रिलीज होण्याची तारीख ठरलेल्या तारखेच्या पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र चाहत्यांनी निराश होण्याची गरज नाही. कारण,ट्विटरच्या माध्यमातून या विषयीची माहिती देताना सलमानने सांगितलं की, " संजय लीला भन्साळीसोबतच्या चित्रपटाची तारीख पुढे करण्यात येत आहे. तरी, 2020 च्या ईदला भेटूच, इंशा अल्लाह. "

Bhansali Productions has decided to not go ahead with In-shaa-Allah for now... Further announcement will be out soon... God willin@prerna982

