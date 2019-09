पुढच्या ईदला सलमान दिसणार 'या' चित्रपटात!

मुंबई : बॉलिवूडचा 'भाईजान' म्हणजे सलमान खान सध्या 'दंबंग 3' च्या शुटिंगमध्ये व्यस्त आहे. नुकताच त्याने संजय लीला भन्साळी यांचा 'इन्शा अल्लाह' करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ईदेला भाईजान कोणता चित्रपट घेऊन येणार याकडे सर्वांच लक्ष लागून होतं. आता मात्र त्याचाही खुलासा झाला आहे. पुढील वर्षी ईदच्या निमित्तानेही तो एक हिंदी चित्रपट घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. 'राधे' असं या चित्रपटाचं नाव असल्याचेही सध्या बोलले जात आहे. सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर प्रभु देवाही या चित्रपटाचा महत्त्वपूर्ण भाग असणार आहे. हा एक अॅक्शन- थ्रिलर चित्रपट असणार आहे. दबंगच शुटिंग पूर्ण झाल्यावर सलमान 'राधे' चं शुटिंग चालू करणार आहे. अतुल अग्निहोत्री याचे निर्माते आहेत. एकुणच काय सलमानच्या चाहत्यांना पुढच्या वर्षी भाईजानच्या दोन चित्रपटांची मेजवानी मिळणार आहे. याच महिन्यामध्ये सलमान 'बिग बॉस ' च्या 13 व्या सिझनमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. याशिवाय एका कोरियन चित्रपटाच्या हिंदी रिमेकमध्ये सलमान एका पोलिस ऑफिसरची भूमिका साकारणार आहे. मात्र या चित्रपटाच्या नावाविषयी कोणतीही माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.



