Salman Khan: इंदौरकरांच्या फिटनेसची सलमानला काळजी.. ट्विट करत म्हणाला..

पन्नाशीतही एखाद्या विशीतल्या तरुणासारखा दिसणारा अभिनेता सलमान खान आपल्या फिटनेस बाबत खूपच काळजी घेतो. त्याची जीम करण्याची पद्धत, डायट याविषयी तो अनेकदा बोलला आहे. पण तो स्वतःची जितकी काळजी घेतो तितकीच इतरांच्या तब्येतीचीही घेतो, लोकांना एक उत्तम जीम मिळावी यासाठी त्याने स्वतःची जीम देखील सुरू केली आहे. याच जीमची नवी ब्रांच आता इंदौर मध्ये सुरू होणार आहे. नुकतेच सलमान खानने एक ट्विट करत ही आनंदाची बातमी दिली.

सलमान खानचा 'sk27' हा जीम ब्रॅंड चांगलाच परिचित आहे. हा सलमानचा एक व्यवसायही म्हणता येईल. या जीमचे मुंबईसह देशभरातील अनेक मोठ्या शहरात ब्रांचेस आहेत. आता मध्य प्रदेशातील इंदूर मध्येही नवी ब्रांच सुरू करण्यात येणार आहे.

सलमानने आपल्या सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे त्यामध्ये सलमान लिहिले 'sk-27 जीम सोबत सुरू करा तुमचा फिटनेस प्रवास'. सलमान खान या नव्या जीमचं जबरदस्त मार्केटिंग करत आहे. १ जानेवारीला या जीमची ओपनिंग झाली असून सलमानचा नवा व्यवसाय चांगलाच वाढीला लागत आहे. सलमान खान लवकरच शाहरूख खानच्या पठाण चित्रपटात दिसणार आहे, शिवाय 'किसी का भाई किसी की जान', ' बजरंगी भाईजान-२' ,'किक-२ ' मध्ये दिसणार आहे.

सलमान खानच्या फिटनेसचे आणि बॉडीचे वेड अनेक तरुणांना आहे.सलमान खान याच्या चित्रपटात जो पर्यंत शर्ट काढून बॉडी दाखवत नाही तोपर्यंत त्यांचे चाहते खुश‌ होत नाही. सलमान खानच्या बॉडीचे मुली नाही तर मुलं देखील चाहते आहेत.