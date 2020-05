सलमानचा मुंबई पोलिसांना मदतीचा हात, एक लाख सॅनिटायझरचं केलं मोफत वाटप

मुंबई : कोरोना विषाणूच्या संकटातून आणि या कठीण परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी हिंदी-मराठी चित्रपटसृष्टीतील बऱ्याच कलाकारांनी हात पुढे केला आहे. अभिनेता अक्षय कुमारने मुंबई पोलिसांची मदत केल्यानंतर आता बॉलिवूडचा दबंग खान अभिनेता सलमान खान देखील मुंबई पोलिसांच्या मदतीसाठी पुढे आला आहे. कोरोना विषाणूच्या या लढाईत फ्रंट लाईनवर काम करणाऱ्या पोलिसांना त्याने मोफत सॅनिटायझरचे वाटप केले आहे. त्याने नुकताच सुरू केलेल्या नव्या ब्रँडच हे सॅनिटायझर त्याने पोलिसांच्या सुरक्षेसाठी पाठवले आहेत.

सलमानने नुकतेच ईदच्या निमित्ताने त्याचा स्वतः चा 'फ्रेश' हा नवा पर्सनल केअर ब्रँड सुरू केला आहे. त्याच्या या ब्रँडच पहिलं प्रॉडक्ट त्याने सॅनिटायझर लाँच केले. सध्याच्या काळात सॅनिटायझरची मागणी वाढत चालल्याने त्याने सॅनिटायझर लाँच केले. आणि सध्या कोरोणाची ही लढाई फ्रंट लाईनवर येऊन लढणाऱ्या मुंबई पोलिसांना याची जास्त गरज आहे. ही गरज पाहता सलमानने मुंबई पोलिसांना फ्रेश या ब्रँडच्या सॅनिटायझरचे मोफत वाटप केले आहे. त्याने मुंबई पोलिसांना एक लाख सॅनिटायझरचे वाटप केले आहे. हे सॅनिटायझर सलमानने पोलिसांना एक गिफ्ट म्हणून पाठवले आहे.

याची माहिती राहुल कनाल यांनी ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करत दिली आहे. मुंबई पोलिसांना सॅनिटायझरचे वाटप करतानाचे फोटो शेअर केले आहेत. हे फोटो शेअर करताना त्यांनी लिहिले की, 'मुंबई पोलिसांच्या मदतीसाठी मदत केल्यासाठी सलमान भाई तुझे खूप आभार. या फ्रंट लाईन वॉरियर्सना फ्रेश ब्रँडच्या सॅनिटायझरचे वाटप पोलिस डिपार्टमेंटमध्ये जाऊन करण्यात आले.'

