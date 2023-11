By

सलमान खान - इमरान हाश्मी - कतरिना कैफ यांचा टायगर 3 सिनेमा आज बॉक्स ऑफीसवर चर्चेत आहे. सलमान खानचा टायगर 3 सिनेमाचा काल मुंबईत एक इव्हेंट पार पडला.

टायगर 3 च्या इव्हेंटला सलमान - कतरिना - इमरानचा मजेशीर अंदाज पाहायला मिळाला. यावेळी समोर असलेल्या प्रेक्षकांशी बोलता बोलता सलमानने इमरान हाश्मीसोबत असं काही केलं की, कतरिना पाहतच राहिली. पाहा व्हिडीओ.

सलमान - इमरान हाश्मीचा व्हिडीओ

सलमान - कतरिनाचा एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय. या व्हिडीओत तुम्ही पाहू शकता की, सलमान म्हणतोय, - "कतरिना या चित्रपटात असल्याने झोया आणि टायगरमध्ये थोडा रोमान्स आहे." पण जर इम्रानने आतिशची भूमिका केली नसती तर मी तुम्हाला खात्री देतो की हे घडले असते.

असं म्हणताच सलमानने इम्रानला पकडून त्याच्या किसिंग स्टाईलची नक्कल केली, जे पाहून कतरिना कैफ आणि तिथे उपस्थित असलेले लोक जोरजोरात हसायला लागले. नंतर सलमान खान म्हणतो - "मला ही सवय (किसिंग सीन देण्याची) कधीच नव्हती, पण मला वाटते की इमरान हळूहळू ही सवय सोडत आहे." हा व्हिडीओ प्रसारमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

यशराज फिल्म्सच्या बॅनरखाली आणि मनीष शर्माच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेला 'टायगर 3' हा टायगर फ्रँचायझीचा तिसरा चित्रपट आहे. सलमान खान, कतरिना कैफ आणि इमरान हाश्मीशिवाय या चित्रपटात शाहरुख खान, हृतिक रोशनचा कॅमिओ देखील आहे. हा चित्रपट 12 नोव्हेंबरला प्रदर्शित झाला आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर रिलीज झालेला टायगर 3 ने आतापर्यंत 200 कोटींची कमाई केलीय.