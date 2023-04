Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan: आले रे आले.. सलमान - रामचरण एकत्र आले, धमाकेदार Yentamma गाणं बघाच

By

Kisi Ka bhai Kisi Ki Jaan: बॉलीवूडचा भाईजानच्या किसी का भाई किसी कि जान या नव्या चित्रपटाची त्याच्या चाहत्यांना प्रचंड उत्सुकता असते.. या सिनेमातील यापूर्वी प्रदर्शित झालेल्या त्याच्या दोन्ही गाण्यांना प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता.

आता या सिनेमातील नवीन गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलंय. Yentamma असं या गाण्याचं नाव असून राम चरण - सलमान आणि व्यंकटेश हे तिघे या धमाकेदार गाण्यावर थिरकताना दिसत आहेत.

(Salman khan - Ram Charan - vyankatesh together, kisi ka bhai kisi ki jaan hit song Yentamma out now)

सलमान खान आपल्या आगामी 'किसी का भाई किसी की जान'या चित्रपटातील गाण्यांद्वारे प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. रोमँटिक ट्रॅक 'नैयो लगदा', पंजाबी डान्स नंबर 'बिल्ली बिल्ली', 'फॉलिंग इन लव्ह' आणि 'बठुकम्मा'या गाण्यांवर सिनेप्रेमींनी प्रेमाचा वर्षाव केला.

दर्शकांचा उदंड प्रतिसाद मिळत असतानाच, सलमानने आता हिंदी-तेलुगू फ्युजन असलेले सिनेमातील चौथे गाणे 'येंटम्मा'च्या गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलंय.

या गाण्याची खासियत म्हणजे या गाण्यात सुरुवातीला साऊथ सुपरस्टार व्यंकटेश सोबत सलमान नाचताना दिसतोय. तर काहीच वेळात राम चरणची गाण्यात एंट्री होते.

आणि मग सलमान - रामचरण आणि व्यंकटेश एकमेकांच्या साथीने शानदार डान्स करताना दिसत आहेत.

हे गाणं पाहून प्रेक्षकांना नाटू नाटू गाण्याची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. लुंगी परिधान करत हे तिघेही कमाल डान्स स्टेप्स करत आहेत.

किसी का भाई किसी कि जान मधलं हिंदी-तेलुगूचे फ्युजन असलेल्या आणि जानी मास्टर यांनी कोरियोग्राफी केलेल्या 'येंटम्मा'या गाण्याचे शब्द शब्बीर अहमद यांनी लिहिले आहेत तर, पायल देव यांनी हे गाणे संगीतबद्ध केले आहे.

तसेच, विशाल ददलानी आणि पायल देव यांनी हे गाणे गायले असून, रफ्तारने गाण्यात रॅप केला आहे. याआधी, हैदराबादमध्ये चित्रपटाच्या सेटवर राम चरण, सलमान आणि व्यंकटेश यांना एकत्र स्पॉट केल्याच्या चर्चा होत्या.

त्यामुळे या गाण्यात राम चरण, सलमान आणि व्यंकटेश आल्यामुळे चर्चांवर शिक्कामोर्तब झालाय