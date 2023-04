Salman Khan: गल्ला भरला! 'किसी का भाई किसी की जान'च्या यशानंतर सलमानची खास पोस्ट; म्हणाला..

By

Salman Khan: बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानचा 'किसी का भाई किसी की जान' हा चित्रपट रिलीज झाला आहे. ईदच्या एक दिवस आधी म्हणजे 21 एप्रिलला हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. सलमान खानचे चाहते बॉक्स ऑफिसवर त्याच्या पुनरागमनाची आतुरतेने वाट पाहत होते.



रिलीज नंतर दोन दिवसांतच या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर दणदणीत कमाई केली. या चित्रपटाने आता 60 कोटींहून अधिक कमाई केल्याने भाईजान भलताच खुश झाला आहे. म्हणून त्याने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट केली असून त्याची सर्वत्र चर्चा आहे.

(Salman Khan Thanks Fans for Love Showered on Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan box office collection)

सलमानने सोशल मीडियावर स्वत:चा एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोत सलमानने काळ्या रंगाचा शर्ट परिधान केला असून तो अत्यंत डॅशिंग दिसत आहे. त्याची ही पोस्ट सध्या चाहत्यांच्या पसंतीस उतरली असून भाईजानचे कौतुक होत आहे.

हा फोटो शेअर करत सलमानने चाहत्यांचे आभार मानले आहेत. 'तुमचं प्रेम आणि पाठिंब्यासाठी खूप खूप आभार... तुमचं प्रेम हे मला प्रोत्साहन देणारे आहे" असे कॅप्शन सलमानने दिले आहे. सध्या त्याच्या या फोटोची चर्चा असून अनेकांनी कमेंटही केल्या आहेत

'भाईजानने आम्हाला वेड लावलं आहे', 'आमचा लाडका भाईजान..', 'सलमान खान.. सुपरहिट' अशा कमेंट्स चाहत्यांनी केल्या आहेत.

'किसी का भाई किसी की जान' या सिनेमाने रिलीजच्या पहिल्या दिवशी 15.81 कोटींची कमाई केली आगे. तर दुसऱ्या दिवशी या सिनेमाने 25.75 कोटींची कमाई केली आहे. तर रविवार या चित्रपटाने 26 कोटी हून अधिक कमाई केली. तीन दिवसात 'किसी का 'भाई किसी की जान'ने देशभरात सुमारे 67 कोटी 31 लाखांचे कलेक्शन केले आहे.

फरहाज सामजी दिग्दर्शित 'किसी का भाई किसी की जान' या सिनेमात सलमान खान पूजा हेगडेसह शहनाज गिल, जगपती बाबू, दग्गुबाती वेंकटेश, सिद्धार्थ निगम, पलक तिवारी, राघव जुयाल, जस्सी गिल, विनाल भटनागर, मालविका शर्मा हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत.