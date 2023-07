Sana Khan Baby Kuran: अवघ्या एक महिन्याच्या बाळाला शिकवतेय कुराण, अभिनेत्री सना खानचा व्हिडीओ चर्चेत

Sana Khan Teach Her Baby Kuran Video Viral News: अभिनेत्री सना खान सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. काहीच दिवसांपुर्वी सना खानला मुलगा झाला. सनाने ही बातमी सोशल मिडीयावर शेअर केली.

सना आणि तिचे पती अनस सय्यद यांनी त्यांच्या बाळाच्या आगमनाची बातमी त्यांचे चाहते आणि फॅन्ससोबत शेअर केली. आनंदाची बातमी शेअर करण्यासाठी तिने कुराणातील एक आयत शेअर केली होती.

आता सनाचा एक व्हिडीओ सोशल मिडीयीवर व्हायरल झालाय. यात सना अवघ्या एक महिन्याच्या बाळाला कुराण शिकवताना दिसतेय.

अवघ्या एक महिन्याचं बाळ कुराण ऐकतोय

सनाने शेअर केलेल्या व्हिडीओत तिचं बाळ पाळणामध्ये खेळत आहे. तर काही खेळणी वर लटकत आहेत. आणि बाजुला कुराण पठणाचा आवाज येत आहे.

सना खानने व्हिडिओला एक कॅप्शन देखील लिहिले आहे, ज्यामध्ये लिहिले आहे की, 'मी पहिल्या दिवसापासून माझ्या मुलाला कुराण ऐकायला लावत आहे.'

याशिवाय सनाने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर आणखी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये तिचे पती मुफ्ती अनस सय्यद त्यांच्या मुलासोबत वेळ घालवताना दिसत आहेत.

व्हिडिओमध्ये मुलाने सनाच्या पतीचे बोट त्याच्या चिमुकल्या हातांनी पकडले आहे. सनाचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मिडीयावर व्हायरल होतोय.

काय आहे सनाच्या मुलाचं नाव?

सना खान आणि अनस यांनी त्यांच्या पहिल्या मुलाचे नाव सय्यद तारिक जमील ठेवले आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना सना ई टाइम्सशी बोलताना म्हणाली,

'असे म्हणतात की नावाचा माणसावर खूप प्रभाव पडतो. म्हणून, आम्हाला पवित्रता, सौम्यता, काळजी आणि प्रामाणिकपणा दर्शवणारे नाव हवे होते.

जमील म्हणजे सौंदर्य आणि तारिक म्हणजे आनंददायी. आई होण्याविषयी बोलताना सना म्हणाली, 'ही जगातील सर्वोत्तम भावनांपैकी एक आहे.'

सना खान विषयी थोडंसं...

बिग बॉस 6 आणि सलमान खानच्या 'जय हो' चित्रपटात काम करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सनाने नोव्हेंबर 2020 मध्ये अनसशी लग्न करण्यापूर्वी तिची अभिनय कारकीर्द सोडली.

सना खानने लग्नानंतर ईस्लाम धर्माचा स्वीकार केला. यापूर्वी मार्च 2023 मध्ये तिने एका मुलाखतीत तिच्या गरोदरपणाच्या बातमीची पुष्टी केली होती.