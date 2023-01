Sanjay Dutt Arshad Warsi: मुन्नाभाई परत येतोय? संजय दत्त-अर्शद वारसी यंदा तुरुंगात उडवणार धमाल..

Sanjay Dutt Arshad Warsi new movie : आज प्रजासत्ताक दिनी अनेक चित्रपट आणि नवनवीन घोषणा होत असतानाच अभिनेता संजय दत्त त्याने एक मोठी घोषणा केली आहे. संजय दत्त-अर्शद वारसी ही जोडी पुन्हा एकत्र येणार आहे. लवकरच त्यांचा चित्रपट येत असून आम्ही त्यासाठी तुमच्यापेक्षा जास्त उत्सुक आणि आतुर आहोत =असे संजय दत्तने केलेल्या पोस्ट मध्ये म्हंटले आहे. ही पोस्ट पासून मुन्नाभाई चित्रपटाचा तिसरा भाग येतोय का? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे.

(Sanjay Dutt and Arshad Warsi tease 'exciting' new film together; fans ask 'is it Munna Bhai MBBBS 3?')

संजय दत्त आणि अर्शद वारसी या जोडीने आजवर प्रेक्षकांना प्रचंड हसवले. गुंडगिरी, प्रेम आणि समाजाप्रती आस्था अशा तीन विविध बाजूंचा संगमी साधणारा संजय दत्त (sanjay dutt)चा ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ (Munna Bhai MBBS) हा चित्रपट 2003 साली प्रदर्शित झाला आणि प्रेक्षक या जोडीची केमिस्ट्री पाहून अवाक झाले.

हाच मुन्नाभाई पुढे प्रोफेसर होऊन गांधीगिरी शिकवायला आला. अर्थात त्याच्या सोबत सर्किट होताच. 2006 मध्ये आलेल्या 'लगे रहो मुन्नाभाई'ने ही प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन केलं. बॉक्सऑफिसवर ही जोडी कायमच हीट ठरली आहे. त्यामुळे त्यांना एकत्र पाहण्यासाठी चाहते बरेच उत्सुक आहेत.

अखेर ती प्रतीक्षा संपली आहे. दोघेही एकत्र आले असून आज त्यांच्या नव्या चित्रपटाची घोषणा झाली आहे. हा चित्रपट कोणता आहे, हे अद्याप कळले नसले तरी यंदा यांची भाईगिरी थेट तुरुंगात चालणार आहे.

परंतु हा चित्रपट म्हणजे मुन्नाभाईचा तिसरा भाग असेल असा अंदाज प्रेक्षकांनी लावला आहे. 'तुम्ही जितकी प्रतीक्षा केली त्याहून अधिक आम्ही आतुर होतो. अखेर ती प्रतीक्षा संपली आहे. माझा भाऊ अर्शद वारसी आणि मी एक उत्कंठा वर्धक चित्रपट घेऊन येत आहोत.' अशी पोस्ट संजय दत्त याने केली आहे.