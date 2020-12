संजय दत्तने 'केजीएफ २'चं शूटींग संपवलं, सेटवरचे फोटो व्हायरल

मुंबई- साऊथ सुपरस्टार यशच्या आगामी 'केजीएफ २' सिनेमाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या सिनेमामध्ये बॉलीवूड अभिनेता संजय दत्त देखील दिसून येणार आहे. या सिनेमात संजय दत्त अधिसची भूमिका साकारणार आहे. संजय दत्त आणि यश यांच्या या मोस्ट अवेटेड सिनेमाच्या सेटवरील काही फोटो आता समोर आले आहेत. 'केजीएफ २' चं शूटींग गेल्या अनेक दिवसांपासून हैद्राबाद येथील फिल्मसिटीमध्ये सुरु होतं. इथे सिनेमाचा मुख्य क्लायमॅक्स शूट केला जात होता ज्याची शूटींग आता पूर्ण झाली आहे.

'केजीएफ २' च्या क्लायमॅक्सची शूटींग पूर्ण झाल्यानंतर दिग्दर्शक प्रशांत नील यांनी त्यांच्या ट्विटरवरुन लोकेशनचे काही फोटो पोस्ट केले आहेत. या फोटोमध्ये संजय दत्त आणि यश एकमेकांसोबत दिसत आहेत. तर सिनेमाची मोठी टीम देखील या फोटोंमध्ये दिसून येतेय. संजय दत्त या सिनेमात खलनायकाची भूमिका साकारतोय. त्यामुळे संजूबाबाचे चाहते त्याचा हा नवीन अवतार पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.

Nothing short of a crazy, exhausting and fulfilling shoot The best team hands down!!!!@duttsanjay sir a true warrior in real life @TheNameIsYash a treat to work with as always

An end to the climax shoot Cant wait for the world to see #KGFChapter2 only on the big screen pic.twitter.com/7EZSAnWehY

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) December 20, 2020