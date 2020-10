'शट अप या कुणाल' कार्यक्रमात रंगणार '' सामना''

मुंबई: एकापेक्षा एक सरस अशा मार्मिक विशेषणांनी सरकारवर टीका करणा-या, गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यत सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात महत्वाची भूमिका बजावणा-या विषयांवर प्रशासनाला आपल्या खास शैलीत कानपिचक्या देणा-या कुणाल कामराच्या शो चा दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

स्टँड अप कॉमेडियन म्हणून ओळख असणा-या कुणालच्या शो चा देशभरातच नव्हे तर जगात मोठ्या संख्येने फॉलोअर्स आहेत. आपल्या वेगवेगळ्या वक्तव्यावरुन कुणालला अनेकदा वादाला सामोरे जावे लागले आहे. कुणालने आपल्या या कार्यक्रमात 'सामना'चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांची मुलाखत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्याप्रमाणे त्याने राऊत यांना मुलाखत घेण्यासाठी कामरा यानं निमंत्रण पाठवलं होतं. आता संजय राऊत यांनी देखील कुणालचं निमंत्रण स्वीकारलं असून कुणालसोबत त्यांनी फोनवर या शोसंदर्भात बातचीत केली आहे. येत्या रविवारी खारमधील स्टुडिओत ‘शटअप या कुणाल’ या पॉडकास्ट मुलाखतीचं चित्रीकरण पार पडणार असल्याची माहिती आहे.

काही दिवसांपूर्वी ट्विट करून कुणालनं संजय राऊत यांनी त्याच्या शोमध्ये सहभागी व्हावं, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. 'संजय राऊत सरांनी शटअप या कुणाल या पॉडकास्टच्या दुसऱ्या पर्वाचे पहिले पाहुणे म्हणून सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली, तरच मी ते पुन्हा सुरु करेन, अन्यथा शक्यता कमी आहे, असं ट्विट कुणाल कामरानं केलं होतं. संजय राऊत यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेणार असल्याचं जाहीर केल्यापासून राज्यात ही एकच चर्चा रंगत आहे.

I will only restart our podcast Shut Up Ya Kunal if Sir @rautsanjay61 agrees to be the first guest of season 2...

Other than that there’s no chance

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) September 29, 2020