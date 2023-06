Sara Ali Khan: शांतीत क्रांती! सारा पुन्हा उज्जैन महाकालेश्वर मंदिरात, आरतीत सहभागी, व्हिडिओ व्हायरल

By

Sara Ali Khan News: सारा अली खान सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. सारा सध्या जरा हटके जरा बचके सिनेमामुळे चांगलीच चर्चेत आहे. सारा किती धार्मिक आहे, हे आपल्या सर्वांना माहित आहे.

सारा अली खान आणि विकी कौशल स्टारर 'जरा हटके जरा बचके' रिलीज झाल्यापासून थिएटरमध्ये चांगली कमाई करत आहे.

या चित्रपटाने सध्या चांगले कलेक्शन केले आहे. चित्रपटाला प्रचंड प्रेम मिळाल्यानंतर सारा अली खान देवाचे आभार मानण्यासाठी उज्जैनला पोहोचली.

(Sara ali khan again in Ujjain Mahakaleshwar temple, indore ganpati temple, video goes viral)

सारा अली खानने चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच उज्जैनच्या महाकालेश्वर मंदिरात पूजा केली होती. त्यानंतर तिला खूप ट्रोलिंगलाही सामोरे जावे लागले.

मात्र सगळ्यांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करत सारा पुन्हा महाकालेश्वर मंदिरात पोहोचली. इथे तिने देवाचे दर्शन घेतले. दर्शनातील काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

सारा अली खानने नंदी हॉलमध्ये भगवान शिवाचे दर्शन घेतले. आरतीनंतर बाबा महाकालाच्या गाभाऱ्यात होणाऱ्या संध्याकाळच्या आरतीला तिने हजेरी लावली. तिथे साराने महाकालची पूजा केली आणि अभिषेक केला.

यानंतर त्यांनी महाकालेश्वर संकुलात असलेल्या कोटीतीर्थ कुंडालाही भेट दिली. उज्जैनमध्ये दर्शन घेतल्यानंतर सारा इंदूरला रवाना झाली. येथे त्यांनी खजराना गणेश मंदिराला भेट दिली.

याआधी मंदिरात गेली आणि ट्रोल झाली

सारा अली खान गेल्या वेळी महाकालेश्वर मंदिरात पोहोचली होती, तेव्हा तिचे काही फोटो सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर तिला ट्रोल करण्यात आले होते. ट्रोलर्स म्हणाले की, मुस्लिम असल्याने सारा मंदिरात कशी जाऊ शकते. त्याला अनेकांनी विरोध केला.

मात्र, सारा म्हणाली होती की, लोकांना जे हवे ते म्हणू शकतात, तिला काही अडचण नाही. साराने हे सिद्धही केले.

चित्रपटाच्या यशानंतर साराने पुन्हा एकदा मंदिरात दर्शन घेतले. एकूणच इतरांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून स्वतःच्या धार्मिक भावनेचा आदर कसा करावा हे साराकडून शिकावे