सारा अली खानचा हा फोटो बघून तुम्हालाही बसेल धक्का!

मुंबई : सैफ अली खान आणि अमृता सिंग यांची लाडकी कन्या सारा अली खान सध्या तिचा बॉयफ्रेंड कार्तिक आर्यन याच्यामुळे चर्चेत आहे. त्यांची लव्हस्टोरी हळूहळू फुलायला लागलीय. पण सध्या सारा एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आलीय. तिने शेअर केलेला एक फोटो व्हायरल होतोय. हा फोटो बघून तुम्हालाही धक्का बसेल.

साराने तिच्या इन्स्टाग्राम पेजवर तिचा पूर्वीचा फोटो शेअर केलाय. ज्यात ती आणि तिची आई अमृता सिंग दिसत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या फोटोत सारा ओळखूच येत नाहीये. प्रचंड जाड अशी सारा तुम्हाला या फोटोत दिसेल. दोघी मायलेकींनी काळ्या रंगाचा ड्रेस घातलाय. 'Throw back to when I couldn't be thrown' असं कॅप्शन तिने या फोटोला दिलंय. आताची सारा आणि त्या वेळची सारा यात प्रचंड फरक आहे.

साराने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, तिचं वजन 96 किलो होतं. अभिनेत्री बनण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी साराने तिचं वजन कमी केलं. वकिली ते अभिनेत्री हा साराचा प्रवास अत्यंत संघर्षमय होता.

सारा सांगते, 'सुरवातीला मी माझ्या खाणं, खाण्याच्या वेळा यावर नियंत्रण करायला सुरुवात केली. मी जंक फूड खाणं पूर्णपणे बंद केलं. नियमित व्यायाम, सायकलिंग, बॉक्सिंग याच्या सहाय्याने मी माझं वजन कमी करायला सुरुवात केली आणि या सर्वात आणखी एक गोष्ट मी केली होती ती म्हणजे मी माझ्या आईला पूर्ण एक वर्ष भेटले नव्हते किंवा तिच्याशी व्हिडिओ कॉल केला नव्हता. जेव्हा मी भारतात परतले तेव्हा तिनं मला माझ्या बॅगवरुन ओळखलं. एवढा माझ्या लुकमध्ये बदल झाला होता. पण ती माझ्यासाठी खूप आनंदी होती. आजही मी रोज कमीत कमी दीड तास व्यायाम करते.'