Manoj Bajpayee Birthday: 'सत्या' सुपरहिट झाला अन् मनोज वाजपेयीला अशी मिळाली लाईफ पार्टनर

Manoj Bajpayee Love Story: आज 'फॅमिली मॅन' फेम मनोज वाजपेयीचा वाढदिवस. मनोज वाजपेयीचा सत्या सिनेमा सुपरहिट झाला आणि त्याची लव्हस्टोरी सुद्धा मार्गी लागली.काय आहे मनोज वाजपेयी आणि त्याची बायको शबाना यांची लव्हस्टोरी..!

('Satya' movie became a super hit and Manoj Bajpayee got his life partner, filmy love story Manoj Bajpayee)

मनोजचं पहिलं लग्न...

मनोज बाजपेयी यांनी पहिल्यांदा बॉलिवूडमध्ये सुरुवात केली तेव्हा त्यांचे लग्न झाले होते हे अनेकांना माहीत नाही. मनोजने त्याच्या मूळ बिहारमधील एका मुलीसोबत अरेंज मॅरेज केल्याचे सांगितले जाते. आपल्या आयुष्याबद्दल अतिशय खाजगी असलेला हा अभिनेता आपल्या जुन्या आयुष्याबद्दल फारसा बोलला नाही; इतके की पहिल्या बायकोचे नावही त्याला माहीत नाही. 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीस, जेव्हा मनोज इंडस्ट्रीत आला तेव्हाच त्यांचे लग्न झाले होते.

1994 मध्ये, मनोजची शेखर कपूरने बँडिट क्वीनमध्ये अभिनय करण्यासाठी निवड केली. त्याच वर्षी, आणखी चांगल्या संधींसाठी तो मुंबईला गेला होता, आणि आर्थिक अडचणींचा दबाव आणि नवी दिल्लीतील त्याच्या पहिल्या पत्नीसोबतचे लांबचे नाते या जोडप्यासाठी खूप जास्त त्रासदायक ठरले. शेवटी त्यांनी 1995 मध्ये वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला होता.

सत्या रिलीज झाला अन् लव्हस्टोरी सुरु झाली..

1998 हे वर्ष बाजपेयींसाठी अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष होते. सत्या हा बहुचर्चित सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट झाला. याशिवाय शबाना रझा आणि बॉबी देओल यांचा करीब हा सिनेमाही रिलीज झाला. दोन रिलीजमुळे, शबाना आणि मनोज यांनी प्रसिद्धी मिळवली होती. करीब हा बॉलिवूड चित्रपट होता, ज्यासाठी विधू विनोद चोप्रा यांनी शबानाचे नाव बदलून नेहा केले होते! याच वर्षी मनोज बाजपेयी आणि शबाना रझा पहिल्यांदाच एकमेकांना भेटले होते.

मनोज आणि शबाना यांची पहिली भेट सत्याच्या प्रीमियरमध्ये झाली होती आणि लवकरच ते घट्ट मित्र बनले, असे म्हटले जाते. हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत शबानाने एकदा सांगितले होते की, “मनोज आणि मी 10 वर्षांपासून एकमेकांना ओळखतो. करीब रिलीज झाल्यांनतर लगेचच मी त्याला भेटले. आणि तेव्हापासून आम्ही एकत्र आहोत. आम्ही स्वतंत्र व्यक्ती आणि एक उत्तम कपल आहोत. करीब आणि सत्य एका महिन्याच्या अंतराने रिलीज झाले त्यामुळे”

जवळजवळ 8 वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर, आणि एकमेकांना अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखल्यानंतर, मनोज बाजपेयी आणि शबाना रझा यांनी एकमेकांशी एप्रिल 2006 मध्ये लग्न केले. 1998 ते 2006 पर्यंत या दोघांनी एकमेकांना डेट केलं. मनोज आणि शबाना यांनी एक गोष्ट ठरवली आहे ती म्हणजे ते पर्सनल आणि प्रोफेशनल रिलेशनशिप वेगळं ठेवतात. संध्याकाळचा चहा, गप्पा आणि निवांत वेळ अशा सध्या गोष्टींमध्ये हे कपल आनंद शोधतात.