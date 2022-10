Sayali sanjeev: झोपेतून उठली की चहा ऐवजी ही' गोष्ट घेते सायली संजीव, ती नसेल तर..

By

sayali sanjeev : गेली काही दिवस सुबोध भावेच्या 'बस बाई बस' या कार्यक्रमाची भलतीच चर्चा आहे. झी मराठी वाहिनीवरील 'बस बाई बस' या नव्या मालिकेत महिला कलाकार, राजकारणी सहभागी होतात यावेळी त्यांना इतर महिलांच्या मनातले प्रश्न विचारले जात आहेत. अशी भन्नाट संकल्पना असणाऱ्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुबोध भावे (subodh bhave) करत आहे. या कार्यक्रमात आजवर अनेक दिग्गजांनी हजेरी लावली आहे. नुकतीच या कार्यक्रमात अभिनेत्री सायली संजीव हिने हजेरी लावली होती. यावेळी तिने वैयक्तिक आयुष्याबाबत बराच खुलासा केला.

(Sayali sanjeev participate in bus bai bus show on zee marathi host by subodh bhave )

एरव्ही सकाळी झोपेतून उठल्यावर काहीजन चहा, कॉफी घेतात तर काही जण आधी ब्रश मग आंघोळ आणि मगच चहा घेतात. प्रत्येकाच्या अशा काही सवयी असतात. पण सायलीची (sayali sanjeev) सवय जरा जबच आहे. सायलीला सकाळी उठल्यावर ब्रश करण्याच्याही आधी टीव्हीचा रिमोट हातात लागतो. तिला उठल्यावर बातम्या पहायची सवय आहे. तिच्या वडिलांनी तिला ही सवय लावल्याचं सायलीने यावेळी सांगितलं. सायली म्हणाली, 'दिवसभर आपण इतक्या कामांमध्ये अडकलेले असतो की आपल्याला बातम्या पाहता येत नाही. त्यामुळे झोपेतून उठल्यावर जितकं शक्य होईल तितकं पाहायचं. ज्यामुळे बाहेर काय सुरू आहे, याबाबत आपल्याला समजते. ही सवय मला बाबांनी लावली आहे.'

तिचं हे ऐकूण शरद केळकर म्हणतो, 'ती एवढं काम करते त्यामुळे ती कुठेना कुठे दिसतेच. त्यामुळे ती स्वतःला पाहण्यासाठी टीव्ही लावते आणि आपण कुठे दिसतोय का ही शोधत असते.' या वाक्यावर सगळेच हसू लागतात. सायली लवकरच 'हर हर महादेव' या ऐतिहासिक चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभ्या राहणाऱ्या त्यांच्या अर्धांगिनी ‘महाराणी सईबाई भोसले’ यांच्या भूमिकेत आहे.