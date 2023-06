Shah Rukh Khan : 'शाहरुख हेल्मेट कुठयं'? मुंबई पोलिसांनी टोचले कान

By

Shah Rukh Khan Bollywood Debut Deewana : बॉलीवूडचा बादशहा किंग खान शाहरुखला आज बॉलीवूडमध्ये ३१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्तानं त्याच्या लाखो चाहत्यांनी त्याच्यावर कौतूकाचा वर्षाव केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शाहरुख वेगवेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आला आहे. शाहरुखनं त्याच्या Ask SRK नावाच्या उपक्रमातून चाहत्यांशी संवाद साधला आहे. Shah Rukh Khan’s epic reply in Ask SRK session

शाहरुखच्या चाहत्यांनी त्याच्या आजवरच्या प्रवासाविषयी त्याला प्रश्न विचारले. शाहरुखनं ३१ मिनिटे चाहत्यांशी संवाद साधत आपल्या दिलखुलास शैलीत उत्तरं दिली आहेत. यासगळ्यात मात्र मुंबई पोलिसांनी किंग खानला एका गोष्टीची आठवण करुन दिली आहे. शाहरुखच्या विविध चित्रपटांतील गाणी व्हायरल होत आहेत. त्यावरुन मुंबई पोलिसांनी ते व्टिट केले आहे.

त्याचे झाले असे की एका चाहत्यानं शाहरुखला त्याच्या डेब्यु मुव्हीविषयी विचारले होते. शाहरुख सर तुमच्या प्रवासाला ३१ वर्षे पूर्ण झाली. काय सांगाल याबद्दल... त्यावर शाहरुखनं दिलेला रिप्लायही चर्चेत आला आहे. त्यानं स्वताला दिवाना म्हटलं आहे. त्यानंतर तो व्हिडिओ वेगानं सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्या व्टिटवरील तो फोटो जेव्हा मुंबई पोलिसांनी पाहिला तेव्हा त्यांनी शाहरुखचे कान टोचले आहेत.

तो फोटो शाहरुखच्या दिवाना या चित्रपटातील आहे. त्यात तो विना हेल्मेट त्याची दुचाकी चालवतो आहे. पोलिसांनी गंमतीत का होईना त्याला वाहतूकीच्या नियमांची जाणीव करुन दिली आहे. मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे की, स्वदेस असो किंवा परदेश....तू हेल्मेट का घातले नाही....असा प्रश्न त्याला विचारला आहे.यावर बाकीच्या नेटकऱ्यांनी देखील त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

१९९१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या दिवाना या चित्रपटातून शाहरुखनं बॉलीवूडमध्ये इंट्री केली. त्यानंतर त्यानं मागे वळून पाहिलं नाही. आज तो बॉलीवूडचा किंग खान आहे. शाहरुखनं त्याच्या अभिनयानं लाखो चाहत्यांना आपलेसे केले आहे. भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय सेलिब्रेटींमध्ये शाहरुखच्या नावाचा समावेश होतो.