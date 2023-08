Shah Rukh Khan: शाहरुख खानच्या 'मन्नत' बाहेर आंदोलन; जंगली रमीच्या जाहिरातीला विरोध करण्यासाठी एकवटले आंदोलक

Shah Rukh Khan News: सध्या जवान निमित्ताने शाहरुख खान चांगला चर्चेत आहे. शाहरुखच्या जवानची सगळ्यांना उत्सुकता आहे. पण जवान आधीच शाहरुखच्या घरासमोर सुरक्षा वाढवण्यात आलीय.

ऑनलाइन जुगार जंगली रमी ची जाहिरात करणाऱ्या बॉलीवूड अभिनेता शाहरुख खान यांच्या घराबाहेर आंदोलन करण्यात आले. जंगली रमीच्या जाहिरातीला विरोध करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

(shah rukh khan mannat bungalow Few people who came and protested against junglee)

शाहरुखच्या बंगल्यासमोर झालं आंदोलन

अनटच इंडिया फाउंडेशन संस्थेच्या वतीने वांद्रे पश्चिमेकडील बँड स्टॅन्ड परिसरातील मन्नत या शाहरुख खानच्या घराबाहेर हे आंदोलन करण्यात आले. गळ्यात भगवा गमच्या घालून आंदोलन करण्यासाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांना यावेळी वांद्रे पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

शाहरुख खान, अजय देवगण आणि हृतिक रोशन असे अनेक बॉलीवूड अभिनेते ऑनलाइन जुगार जंगली रमी या खेळाची जाहिरात करत आहेत.

आंदोलकांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

शाहरुख - अजय देवगण सारख्या अभिनेत्यांना अनेक जण खऱ्या आयुष्यात हिरो मानतात. यातील अनेक जण त्यांना फॉलो करतात. या अभिनेत्यांकडून जंगली रमी या ऑनलाइन जुगाराची जाहिरात केली जात असल्याने अनेक जण या खेळात गुरफटले आहेत.

परिणामी अनेक जण बरबाद देखील झाले म्हणून अनटच इंडिया फाउंडेशन संस्थेच्या वतीने शाहरुख खानच्या मनात बंगल्याबाहेर आंदोलन करण्यात आले आंदोलन सुरू असतानाच वांद्रे पोलिसांनी सर्व आंदोलकांना ताब्यात घेऊन वांद्रे पोलीस ठाण्यात नेले आहे.

शाहरुखच्या जवानची उत्सुकता

जवान हा शाहरुखचा मेगा प्रोजेक्ट आहे. यापूर्वी किंग खानच्या पठाणननं हजार कोटींची कमाई करुन मोठा विक्रम केला होता. केवळ भारतच नाहीतर जगाच्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये त्यानं मोठी कमाई केली होती. आता चाहत्यांना जवानकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्याच्या यापूर्वी प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलर आणि गाण्याला प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतले होते. सध्या जवानच्या अॅडव्हान्स बूकींगची चर्चा जोरदार सुरु झाली आहे.