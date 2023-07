Shah Rukh Khan Accident: शाहरुख खानचा अपघात! रक्तबंबाळ किंग खानला करावी लागली सर्जरी

Shah Rukh Khan News: शाहरुख खान नुकताच अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथे एका शूटसाठी गेला होता, तिथे त्याचा अपघात झाला.

रिपोर्ट्सनुसार, यानंतर त्यांच्यावर तिथे शस्त्रक्रियाही करावी लागली. शाहरुखच्या नाकाला दुखापत झाल्याने रक्तस्त्राव सुरू झाला, त्यानंतर त्याचे किरकोळ ऑपरेशन करावे लागले.

अभिनेता शाहरुख खानचा लॉस एंजेलिसमधील एका प्रोजेक्टच्या सेटवर अपघात झाला. मंगळवारी आलेल्या एका नवीन अहवालानुसार, अपघातानंतर शाहरुखवर अमेरिकेत शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

रिपोर्टनुसार शाहरुखच्या नाकावर पट्टी बांधलेली दिसली होती. शाहरुख खान आता भारतात परतला आहे आणि घरबसल्या रिकव्हरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आतापर्यंत शाहरुख किंवा त्याच्या टीमने या अपघाताबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य जारी केलेले नाही.

एका सूत्राने ETimes ला सांगितले की, “SRK एका प्रोजेक्टसाठी लॉस एंजेलिसमध्ये शूटिंग करत होता आणि शेवटी त्याचे नाक दुखू लागले. त्याला रक्तस्त्राव होऊ लागला आणि त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

त्यात असेही म्हटले आहे की, "त्याच्या टीमला डॉक्टरांनी कळवले होते की काळजी करण्यासारखे काही नाही आणि किंग खानला रक्तस्त्राव थांबवण्यासाठी एक छोटीशी शस्त्रक्रिया करावी लागेल.

ऑपरेशननंतर, शाहरुख खानने त्याच्या नाकावर पट्टी बांधलेली दिसली. आता तो भारतात परतला अन् घरी परतला आहे."

शाहरुख खानच्या दुखापतीचा इतिहास

शाहरुखला दुखापत होणे नवीन नाही. त्याच्या जवळपास 31 वर्षांच्या बॉलिवूड करिअरमध्ये तो अनेकदा दुखावला गेला आहे. 2017 मध्ये त्याच्यावर एक छोटीशी शस्त्रक्रिया झाली. रईसच्या शूटिंगदरम्यान गुडघ्याला दुखापत झाल्यानंतर अभिनेत्यावर शस्त्रक्रियाही झाली.

2013 मध्ये चेन्नई एक्सप्रेसचे शूट पूर्ण झाल्यानंतर शाहरुखने शस्त्रक्रिया केली होती. याशिवाय शाहरुख खानला 2009 मध्ये त्याच्या डाव्या खांद्यावर दुरुस्त करण्यासाठी शस्त्रक्रिया करावी लागली.