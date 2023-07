Shah Rukh Khan Jawan: तु खुप बिझी आहेस भावा.. फॅनने जवानची लांबी विचारल्यावर शाहरुखने दिला भन्नाट रिप्लाय

By

Shah Rukh Khan Jawan AskSRK News: शाहरुखच्या जवान सिनेमाची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. जवान निमित्ताने शाहरुखची सगळीकडे हवा आहे. जवानच्या निमित्ताने शाहरुखने ट्विटरवर #AskSRK हे प्रश्न उत्तरांचं सेशन केलं.

यानिमित्ताने शाहरुखने त्याच्या फॅन्सच्या प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरं दिली. शाहरुख देत असलेली उत्तरं कायमच त्याचा हजरजबाबीपणा आणि अभिनेत्याचा मिश्कील अंदाज दर्शवतात. असाच एक गमतीशीर किस्सा घडलाय.

फॅनचा प्रश्न आणि शाहरुखचं उत्तर:

#AskSRK मध्ये शाहरुखच्या फॅनने विचारलं की, किती तासांचा बनवलाय सिनेमा? असा प्रश्न शाहरुखला विचारण्यात आला. तेव्हा शाहरुखच्या उत्तराने त्याच्या फॅन्सना पुन्हा एकदा अभिनेत्याचा खोडकर स्वभाव दिसुन आला.

शाहरुखने फॅनला रिप्लाय दिला की.. "तुम्हाला किती वेळ आहे? तेवढाच सिनेमा बघा. तुम्ही खुप व्यस्त दिसता.." शाहरुखने उत्तर देताच त्याच्या खेळकर स्वभावाचं सर्वांनी कौतुक केलं

शाहरुखच्या जवानचा ट्रेलर तीन भाषांमध्ये रिलीज करण्यात आला. तो हिंदी, तमिळ आणि तेलगू भाषेत प्रदर्शित होत आहे. जवान या चित्रपटाचा ट्रेलर 2 मिनिटे 15 सेकंदांचा आहे.

जवान या चित्रपटात शाहरुख खान आणि नयनतारा मुख्य भूमिकेत आहेत. त्यांच्यासोबत विजय सेतुपती, रिद्धी डोगरा, सुनील ग्रोव्हर हे कलाकारही आपल्या अभिनय करणार आहे.

पठाण या चित्रपटानंतर जगभरातील प्रेक्षकांच्या नजरा शाहरुख खानच्या जवानवर खिळल्या आहेत. त्यातच आता ट्रेलर रिलज झाल्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे.

शाहरुख खानच्या जवान या चित्रपटाचा प्रिव्ह्यू अॅक्शन पॅक आहे. प्रिव्ह्यूची सुरुवात शाहरुख खानच्या आवाजाने होते.

ज्यामध्ये तो म्हणतो, 'मी कोण आहे हे मला माहीत नाही, माझा कोणताही हेतू नाही. स्वतःला विचारा की मी पुण्य आहे की पाप आहे कारण मी देखील तू आहेस. तयार. नाव ऐकले असेल."

चित्रपटात शाहरुख अॅक्शन अवतरात दिसत आहे. त्यासोबत ट्रेलरमध्ये तुम्हाला दिपिकाही दिसेल. तिचा फायटिंग सीन जबरदस्त आहे. 7 सप्टेंबरला जवान रिलीज होतोय.