KRK On Pathaan: कमाल आर खान उर्फ केआरके पुन्हा एकदा मोठ्या अडचणीत सापडणार आहे. काही महिने आधीच जेलमधून जामीनावर केआरके बाहेर आला आहे. त्याच्यावर सलमान खाननं केस केली होती आणि आता शाहरुख खान त्या तयारीत आहे. केआरके नं 'बेशरम रंग' गाणं आणि त्यातील दीपिकाच्या कपड्यांवरनं,डान्सवरनं तिच्यावर खूप सडकून टीका केली होती. त्यामुळे आता शाहरुखनं त्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Shah Rukh Khan take legal action against krk.pathaan controversy)

कमाल आर खान हा सगळ्याच सिनेमांवर,बॉलीवूडच्या कलाकरांवर नेहमी टीका करताना दिसतो. तो अनेकांच्या वैयक्तिक आयुष्यातही नाक खुपसतो. आणि अनेकदा गोत्यात सापडतो. शाहरुख खानच्या पठाण सिनेमातील बेशरम रंग गाण्यावरनं गेल्या काही दिवसांपासून वातावरण तापलेलं होतं. त्यातही स्वतःला समिक्षक म्हणवणाऱ्या केआरकेनं उडी घेतली होती. त्यानेच ट्वीट करत आता लिहिलं आहे की शाहरुख त्याच्या विरोधात यासाठी कायदेशीर कारवाई करणार आहे.

केआरकेनं ट्वीट करत लिहिलं आहे की-''माझ्या कानावर बातमी पडली आहे की शाहरुख खान माझ्याविरोधात कायदेशीर कारवाईच्या तयारीत आहे. कारण बेशरम रंग गाण्यात दीपिकानं अंगप्रदर्शन केल्याप्रकरणी मी थेट बोललो होतो. खरं बोललो होतो. तुम्ही माझा त्या गाण्यावरील रिव्ह्यू पाहू शकता आणि मी काही चुकीचं बोललो आहे का ते पहा''. याव्यतिरिक्त केआरकेनं आणखी एक ट्वीट केलं आहे.

केआरके नं दुसऱ्या ट्वीटमध्ये लिहिलं आहे की-''जर शाहरुख खानला वाटतं की फक्त माझ्या रिव्ह्यूने त्याचा पठाण सिनेमा फ्लॉप होईल तर हा त्याचा समज चुकीचा आहे. त्याचा सिनेमा या तीन कारणांनी फ्लॉप होईल. पहीलं तर सिनेमाचं चुकीचं नाव,दुसरं सिनेमाचं कथानक-अॅक्शन,आणि तिसरं कारण लोकांच्याच बॉयकॉटमुळे. जर मला शाहरुख या सिनेमाचा रीव्ह्यू करायला नकार देईल तर मी करणार नाही''.

थोडक्यात माहितीसाठी सांगतो की,याआधी सलमान खानने केआरकेवर मानहानीचा खटला दाखल केला होता,जेव्हा त्यानं 'राधे' या सलमानच्या सिनेमाचा रिव्ह्यू केला होता. आता शाहरुख त्याच्या विरोधात कारवाई करणार आहे..यात नवल वाटण्यासारखं काही नाही. याआधी मनोज बाजपेयीला केआरकेनं 'चरसी' म्हटलं होतं. तेव्हा मनोज बाजपेयीनं त्याच्यावर मानहानीची केस दाखल केली होती. जेव्हा ही मनोज बाजपेयीची याचिका रद्द करावी अशी मागणी याचिकेद्वारे केआरकेनं केली होती तेव्हा मध्यप्रदेश हायकोर्टानं केआरकेची याचिकाच रद्द केली होती.