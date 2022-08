By

Shah Rukh Khan: बॉलीवूडच्या किंग खाननं नुकताच 'उमंग २०२२' (Umang 2022) कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. हा कार्यक्रम मुंबई पोलिसांसाठी दरवर्षी आयोजित केला जातो,ज्यामध्ये टी.व्ही आणि बॉलीवूड इंडस्ट्रीचे बरेच सेलिब्रिटी कार्यक्रमात सहभागी होतात आणि एकापेक्षा एक धमाल परफॉर्मन्स देतात. 'उमंग २०२२' चा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओत शाहरुख खान मुबंईचे माजी पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांची खिल्ली उडवताना दिसत आहे.(Shah Rukh Khan Teases Mumbai Police Commissioner, Reveals Who His 'Real Boss' Is)

हेही वाचा: 'Farmani Naaz खोटारडी, हर हर शंभू गाणं माझंच', गीतकार जीतू शर्माचा आरोप

शाहरुखचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होताना दिसत आहे, ज्यात उमंग २०२२ च्या मंचावर तो आणि कॉमेडियन भारती सिंग आणि तिचा नवरा हर्ष लिंबाचिया दिसत आहेत. हर्ष मुंबईचे माजी आयुक्त संजय पांडे(Sanjay pandey) यांचा उल्लेख करताना म्हणतो की संपूर्ण मुबंई पोलिस त्यांचा शब्द खाली पडू देत नाही. यावर शाहरुख खान मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांच्या जबाबदारीविषयी भाष्य करतो. त्यानंतर तो मंचासमोरच बसलेल्या संजय पांडे यांची खिल्ली उडवत म्हणतो की भले मुंबई पोलिस त्यांचे ऐकते पण ते सुद्धा एका व्यक्तीसमोर 'येस बॉस' असं म्हणतात. खरंतर,शाहरुखचा ईशारा संजय पांडेंच्या पत्नीच्या दिशेने होता. पण याचे वेगळेच अर्थ काढत व्हिडीओ जोरदार व्हायरल करण्यात आला.

शाहरुखच्या सिनेमांविषयी बोलायचं झालं तर तो २०२३ मध्ये 'पठाण' सिनेमातून आपल्या भेटीस येणार आहे. या सिनेमात त्याच्यासोबत सिद्धार्थ आनंद आणि जॉन अब्राहम दिसणार आहेत. हा सिनेमा २५ जानेवारी रोजी रिलीज होणार आहे. त्याचबरोबर नयनतारासोबत एटलीच्या 'जवान' सिनेमातही शाहरुख दिसणार आहे. हा सिनेमा २ जून,२०२३ रोजी रिलीज होणार आहे. सध्या शाहरुख 'डंकी' सिनेमाच्या शूटिंगमध्ये बिझी आहे. २०१८ मध्ये शाहरुख शेवटचा 'जीरो' सिनेमात अनुष्का शर्मा,कतरिना कैफ सोबत दिसला होता. हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर दणकून आपटला होता.