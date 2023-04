Sharad Ponkshe: सावरकरांचे विचारच देशाला तारू शकतात.. 'त्या' घटनेवर अखेर शरद पोंक्षे बोललेच..

Sharad Ponkshe: सध्या गांधी आणि सावरकर या राजकारणातील एक ज्वलंत विषय झालेला आहे. दोन्ही महापुरुषांचे समर्थक आपापल्या विचारधारेला प्रमाण मानून तूफान राडेबाजी करत आहेत. त्यामुळे राजकीय आखाड्यात रोज डाव पाहायला मिळत आहे.

पंतप्रधान मोदींवर टीका केली म्हणून सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना २ वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकसभेने काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांना माफी मागा असे सांगण्यात आले. पण 'माफी मागायला मी काही सावरकर नाही.. गांधी आहे.. आणि गांधी कधीही झुकत नाही' असे विधान राहुल गांधी यांनी केले होते.

यावरून देशभरात बराच कोलाहल सुरू आहे. अशातच शरद पोंक्षे यांनी एक पोस्ट करत याबाबत आपले विचार व्यक्त केले आहेत.

(Sharad Ponkshe shared post and said Only swatantryaveer Savarkar's thoughts can save the country)

राहुल गांधी यांच्या राजीनाम्यानंतर "कर्माची फळं भोगावीच लागतात." अशा पद्धतीने ट्विट करून शरद पोंक्षे यांनी राहुल गांधींचं नाव न घेता त्यांना टोमणा मारला होता. त्याला काही दिवस उलटत नाही तोवरच, शरद पोंक्षे यांनी पुन्हा एकदा आपला निशाणा साधला आहे.

''सावरकर विचारच देशाला तारू शकतात.सर्वत्र सावरकर. (तूमच्या टीकेला हेच ऊत्तर आहे)'' अशी पोस्ट पोंक्षे यांनी केली आहे. एकीकडे देशासाठी गांधी विचार महत्वाचे की सावरकरांचे विचार यावरून सुरू असलेल्या वादात पोंक्षे यांच्या पोस्टने चर्चेला अधिकच उधाण आले आहे.

अभिनेते शरद पोंक्षे हे सतत चर्चेत असतात. कधी त्यांच्या कामामुळे.. कधी व्याख्याना,मुळे तर कधी सोशल मिडियावरील पोस्ट मुळे.. त्यांची वादग्रस्त विधाने आणि राजकीय मतं यामुळे सर्वांचे लक्ष त्यांच्याकडे लागलेले असते. विशेष म्हणजे ते हिंदुत्व आणि सावरकरांचे विचार यावर बरंच बोलत असतात. आजची त्यांची पोस्ट ही लक्ष वेढणारी ठरली आहे.