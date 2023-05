Sharat Saxena: आम्ही फक्त हिरोमागे.. शरत सक्सेना यांनी सांगितलं इंडस्ट्री सोडण्यामागचं दुःख

By

sharat saxena News: बॉलिवूड इंडस्ट्री ही अशी आहे की इथे कायमच प्रसिद्धीच्या मागे धावणारे कलाकार असतात. पण असे काही अभिनेते आहेत जे स्वतःच्या तत्वांवर ठाम असतात. असेच एक ज्येष्ठ अभिनेते म्हणजे शरत सक्सेना. शरत यांनी अनेक हिट चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयाची चुणूक दाखवली आहे. फिर हेरा फेरी मधली कॉमेडी भूमिका असो की गुलाम मधली खलनायकी भूमिका.. आपल्या दमदार अभिनयाने शरत यांनी कायमच प्रेक्षकांची मनं जिंकली.

इंडस्ट्रीतील काही लोक त्यांच्या नावाने नाही तर त्यांच्या कामामुळे ओळखले जातात. त्यात शरद सक्सेना यांचेही नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. शरतने आपल्या अभिनयाने गेली अनेक वर्ष प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं स्थान मिळवलं आहे. आता नुकतेच या शरत यांनी इंडस्ट्री सोडण्यामागचे कारण सांगून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.

शरतने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले की, त्याला इंडस्ट्रीत हवा तसा सन्मान दिला गेला नाही. इंडस्ट्रीत त्याला फक्त फाईट सीन्स करावे लागले कारण त्याचा लुक्स हिरोशी जुळत नव्हता. शरत म्हणाला, आम्हाला फक्त फाईट सीन्स करायला मिळायचे. आम्ही हिरो म्हणून कोणाला आवडलो नाही.आम्ही चांगले तयार झालो की म्हणायचे आता मार खावा लागणार आहेस. सिनेमातले हिरो त्यांच्या एंट्रीला आम्हाला मारायचे आणि स्वतःला हिरो घोषित करून पुढे जायचे.

शरत पुढे म्हणाले की, 'इंडस्ट्रीच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत हे काम आमचं होतं आणि आम्ही हे काम जवळपास 25-30 वर्षे केलं, पण या कामांचा कंटाळा आल्यावर मी इंडस्ट्री सोडण्याचा निर्णय घेतला. तेच काम करून कंटाळा आला असून चांगले काम करण्याची इच्छा असल्याचे शरतने सांगितले. चांगली गोष्ट म्हणजे नशिबाने तिची साथ सोडली नाही आणि बॉलिवूडमधून ब्रेक घेताच तिला साऊथमध्ये काम मिळू लागले."

अलीकडेच शरत सक्सेनाने स्वत:ला फिल्म इंडस्ट्रीतील स्टार्सपासून वेगळे केले आणि आम्ही फिल्म इंडस्ट्रीच्या एका वेगळ्या भागात आहोत असे सांगितले. हा चित्रपट उद्योगाचा असा भाग आहे, ज्याबद्दल जगाला माहिती नाही. आम्ही फक्त चित्रपटांच्या शूटिंगदरम्यान भेटतो आणि शूटिंग संपल्याबरोबर आम्ही निघून जातो. एवढेच आमचे नाते आहे. असं शरत सक्सेना म्हणतात. शरत लवकरच हेरा फेरी ३ मध्ये झळकणार आहेत.