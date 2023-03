Sankarshan Karhade: अंधारात कुणीतरी ओळखीचा चेहरा दिसला आणि.. संकर्षणच्या नाटकाला बसला होता 'हा' बॉलिवूड स्टार

Sankarshan Karhade News: अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडेचं बोलणं, त्याच्या कवितांचे अनेक चाहते आहेत. संकर्षणच्या आयुष्यात नुकतीच एक सुखद घटना घडलीय. संकर्षणचं नाटक पाहायला थेट बॉलिवूड स्टार शर्मन जोशी गुपचूप नाट्यगृहात आला.

संकर्षणला याची अजिबात कल्पना नव्हती. पण जेव्हा त्याला कळलं कि शर्मन जोशी नाटक पाहायला आलाय तेव्हा त्याच्या आनंदाला उधाण आलं.

(Sharman Joshi secretly came to the theater directly to watch Sankarshan karhade play tu mhanshil tasa)

संकर्षणने त्याचा सर्व अनुभव सोशल मीडियावर शेयर केलाय. संकर्षण म्हणाला.. "तू म्हणशील तसं च्या कालच्या प्रयोगाला पहिल्या रांगेत अंधारात कुणीतरी ओळखीचा चेहरा दिसला..

मी पहिल्या प्रवेशाच्या Exit नंतर आतून डोकवून पाहिलं तर; #bollywood मधला लाडका, फेमस अभिनेता शर्मन जोशी आला होता. पूर्ण प्रयोग त्यांनी मन लाउन पाहिला..

संकर्षण पुढे लिहितो, "नाटक खूssssप आवडलं .. खूप कौतुक पण केलं .. फार फार भारी वाटलं बघा .. स्टाईल , गोलमाल , ३ ईडियट्स सारख्या सिनेमांत पाहिलेला हा माणुस आपलं कौतुक करत होता..

मज्जा आली आणि काम तुम्ही कुठेही करा हो.. नाटकाशी जोडलेला माणुस नाटकाकडे येतोच .THANK YOU SOO MUCH" अशा पद्धतीने संकर्षणने शर्मन जोशी सोबतचा अनुभव शेयर केलाय

संकर्षण सध्या तू म्हणशील तसं या नाटकात काम करत आहे. या नाटकात आधी भक्ती देसाई संकर्षण सोबत अभिनय करायची. पण काही दिवसांपूर्वी भक्तीने नाटक सोडलं.

आता माझी तुझी रेशीमगाठ फेम अभिनेत्री काजल काटे संकर्षण सोबत नाटकात अभिनय करत आहे. संकर्षण महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणी या नाटकाचे प्रयोग करतोय.

संकर्षणने काहीच दिवसांपूर्वी माझी तुझी रेशीमगाठ मालिकेत समीरची भूमिका साकारली. श्रेयस तळपदे म्हणजेच यश चा खास मित्र समीर सर्वांच्या लक्षात राहिला.माझी तुझी रेशीमगाठ मालिकेने काहीच दिवसांपूर्वी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला.

संकर्षण सध्या तू म्हणशील तसं नाटकात अभिनय करत असून या नाटकाला प्रेक्षकांचा हाऊसफुल प्रतिसाद मिळतोय.