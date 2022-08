She-Hulk : Attorney at Law? केव्हा, कुठे पाहू शकता; जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

She-Hulk : Attorney at Law News मार्वल स्टुडिओचे चित्रपट मोठ्या पडद्यावर प्रेक्षकांचे मनोरंजन करीत आहे. परंतु, आता प्रेक्षकांना त्यांच्या आवडत्या सुपरस्टार्सचे चित्रपट आणि वेब सिरीज ओटीटीवर (OTT) पाहायला मिळत आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टारवर (Disney Plus Hotstar) Captain America, I am Groot, Moon Knight आणि Ms Marvel सारख्या प्रकल्पांनंतर आता She-Hulk : Attorney at Law पाहायला मिळेल.

हल्कची मार्वल स्टुडिओच्या सर्वांत आवडत्या सुपरहिरोमध्ये गणना केली जाते. थॉरची प्रेमकथा सुरू केल्यानंतर आता निर्मात्यांनी हल्कच्या प्रेमकथेला पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्वलचे लाखो चाहते या वेब सिरीजची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. त्यांना याबद्दल सर्व काही जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे तुम्हीही मार्वलचे चाहते असाल तर जाणून घ्या या मालिकेबद्दलच्या अनेक गोष्टी.

मार्वल स्टुडिओने She-Hulk : Attorney at Law in India च्या रिलीजची तारीख १८ ऑगस्ट २०२२ घोषित केली आहे. ज्या दर्शकांकडे या OTT ॲपची सदस्यता आहे ते गुरुवारी दुपारी १२.३० वाजतापासून Disney Plus Hotstar वर विनामूल्य याचा आनंद घेऊ शकतील. तातियाना मास्लानी या मालिकेत जेनिफर वॉल्टर्स म्हणजेच शी-हल्कची भूमिका साकारत आहे.

सामान्य स्त्री कशी बनली शी-हल्क?

चार्ली कॉक्स, रेने एलिस गोल्ड्सबरी, बेनेडिक्ट, सेगारा आणि जिंजर गोंजागा हे प्रसिद्ध चेहरे या मालिकेत दिसणार आहेत. वेब सिरीजची कथा जेनिफर वॉल्टर्स नावाच्या वकिलाची आहे. जी सुपरहिरोजशी संबंधित कायदेशीर बाबी हाताळते. परंतु, ही वकील शी-हल्क कशी बनली? हे जाणून घेण्यासाठी अजून थोडी वाट पहावी लागेल.