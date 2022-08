Salman Khan & Shehnaaz Gill: " बिग बॉस १३ मध्ये दिसलेल्या शहनाझ गिलची वेगळी ओळख देण्याची तशी गरज नसावी. शो मध्येच नाही तर एरव्ही देखील आपल्या क्यूट बोलण्याने तिनं आपला मोठा चाहतावर्ग निर्माण केला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बातमी होती की शहनाझ गिल आता बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करत आहे. ती सलमान खानच्या 'कभी ईद-कभी दिवाली' सिनेमातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करणार होती. पण आता बातमी कानावर पडतेय की शहनाझनं सिनेमातून एक्झिट घेतली आहे.(Shehnaaz Gill Is Out Of Salman Khan Movie Kabhi Eid,Kabhi Diwali, Unfollow Actor On Social Media)

शहनाझनं काही दिवसांपूर्वीच 'कभी ईद,कभी दिवाली' सिनेमाचं शूटिंग सुरू केलं होतं. पण आता बातमी आहे ती या सिनमाचा भाग नसेल. एका वेबसाईटनं दिलेल्या वृत्तानुसार शहनाझला सिनेमातून बाहेर पडली आहे,याचं कारण मात्र अद्याप समोर आलेलं नाही. एवढंच नाही शहनाजने सोशल मीडियावर सलमान खानला अनफॉलो केलेलं आहे,ज्यानंतर दोघांमध्ये काहीतरी बिनसल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे.

शहनाझ सिनेमातून स्वतःहून बाहेर पडली की तिला बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला याविषयी किंवा यामागच्या कारणाविषयी कोणताचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. खरंतर यावर्षी मे महिन्यातच शहनाझनं सिनेमाचं शूटिंग सुरू केल्याचं समोर आलं होतं. सिनेमाच्या सेटवरुन शहनाझचा फर्स्ट लूक देखील समोर आला होता,ज्यामध्ये ती ट्रेडिशनल लूकमध्ये दिसली होती. तिनं केसात पांढराशुभ्र गजरा माळलेला होता. चाहते सलमान आणि शहनाझला पडद्यावर एकत्र पाहण्यासाठी खरंतर खूप उत्सुक होते. परंतु त्यांचे स्वप्न आता तूटण्याची चिन्ह स्पष्ट दिसू लागलीयत.

शहनाझ गिलच्या सिनेमांविषयी बोलायचं झालं तर तिनं रिया कपूरचा एक सिनेमा साइन केला आहे, ज्याला रिया कपूरचा नवरा करण बुलानी दिग्दर्शित करत आहे. सिनेमात अनिल कपूर आणि भूमी पेडणेकर देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. बातमी आहे की आजच्या युगातील मॉर्डन नात्यांवर हा सिनेमा भाष्य करताना दिसेल.