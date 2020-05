इरफान खानला संगीतकार सौमिक दत्तांची 'पीकू' थीममधून म्युझिकल श्रद्धांजली, बिग बी झाले भावूक..

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता इरफान खान यांच्या निधानाने बॉलिवूडमध्ये शोककळा पसरली आहे. चाहत्यांना त्यांच्या निधनाचा मोठा धक्का बसला आहे. कॅन्सरवर मात करत भारतात परतल्यानंतर इरफान खानने पुन्हा एकदा बॉलिवूडमध्ये 'अंग्रेजी मिडियम' चित्रपटातून दमदार पुनरागम केले. इरफानने जगाचा निरोप घेतला तरी देखील त्याच्या चित्रपटांमधून, अभिनयामधून तो आजही प्रेक्षकांच्या मनात आहे. अगदी कमी वयात इरफान खानने जगाचा निरोप घेतला. इरफान खानला सोशल मिडियावर बऱ्याच सेलिब्रेटींनी आणि चाहत्यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे. अशातच एका संगीतकाराने वेगळ्या अंदाजात इरफान खानला श्रद्धांजली वाहिली आहे.

हे ही वाचा: ऐश्वर्याने भारतीय संस्कृतीची खिल्ली उडवणा-या अँकरला जेव्हा लगावली होती चपराक, पहा व्हिडिओ

संगीतकार सौमिक दत्ताने इरफानला म्युझिकल श्रद्धांजली दिली आहे. त्याने इरफानच्या 'पिकू' चित्रपटाचे थिम सॉंग सरोद या वाद्यावर वाजवले आहे. त्याचा हा व्हिडिओ दिग्दर्शक शुजित सिरकारने त्यांच्या ट्विटर अकाऊँटवर शेअर केला आहे.

याशिवाय बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन या श्रद्धांजलीवर भाऊक झाले आहेत. या व्हिडिओमध्ये सौमिक देखील ही वाद्य वाजवताना भाऊक झालेला दिसून आला. बिग बींनी या व्हिडिओला रिट्विट केले आहे. यावर ते म्हणाले की, 'इरफानला या म्युझिक पिसपेक्षा उत्तम श्रद्धांजली असूच शकत नाही.'

... nothing could be a better ode to Irfaan than this music piece , the theme of PIKU .. there is but a softer slower paced version .. and that just fills the heart up .. ! https://t.co/XuOa9TmZG7

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 2, 2020