Shreeman legend : 2 मिलियन सबस्क्रायबर्स पूर्ण करणारा 'श्रीमान लिजेंड' ठरला पहिला 'मराठी गेमर'

Shreeman legend 2 million Subscribers across over the world fans : टीव्ही मनोरंजन क्षेत्रात कार्यरत असणारा श्रीमान बघता बघता गेमिंग झोनमध्ये गेला आणि प्रसिद्ध झाला. आज भारतामध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय गेमर्समध्ये त्याच्या नावाचा समावेश होतो. श्रीमानच्या चाहत्यांसाठी आणखी एक गुड न्यूज समोर आली आहे.

श्रीमानच्या श्रीमान लिजेंड लाईव्ह या गेमर्स चॅनेलनं नुकत्याच दोन मिलियन सबस्क्राईबर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. त्याच्यानंतर त्यावर कौतूकाचा वर्षाव होताना दिसतो आहे. गेल्या दोन ते तीन दिवसांपूर्वीच त्यानं ही कामगिरी केली आहे. त्याच्या चाहत्यांना, नेटकऱ्यांनी ही बातमी कळताच त्यांनी श्रीमानवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.

श्रीमान हा पब्जी पीसी खेळणारा पहिला भारतीय गेमर्स असल्याचे सांगितले जाते. काहींनी त्याच्याविषयी माहिती नाही, पण तो पूर्वी टीव्ही मालिकांचे पटकथा लेखन करायचा. त्यानंतर त्यानं गेमिंग फिल्डमध्ये इंट्री केली. आता तो त्यात प्रसिद्धीच्या शिखरावर आहे. श्रीमान हा पहिला मराठी गेमर्स ठरला आहे ज्यानं तब्बल दोन मिलियनचा टप्पा पार केला आहे.

श्रीमान हा तरुणाईमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. त्याचा सोशल मीडियावर मोठा चाहतावर्गही आहे. ऑनलाईन गेमिंग आणि त्याच्या टीप्ससाठी लाखोजण श्रीमानला फॉलोही करतात. श्रीमानला आतापर्यत वेगवेगळ्या पुरस्कारांनी गौरविण्यातही आले आहे. ऑनलाईन गेमिंग आणि गेमिंग ट्रेनिंग यातून त्यानं त्याची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. येत्या काळात श्रीमान नव्या भूमिकेत दिसणार असल्याची चर्चा आहे.

श्रीमाननं इनफेमस माफिया नावाची स्वताची गेमिंग ऑर्गनायझेशन तयार केली आहे. त्याला देखील नेटकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले आहे. सोशल मीडियावर नेहमीच वेगवेगळ्या कारणांसाठी चर्चेत असणाऱ्या श्रीमान लिजेंडच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे.