Shreyas Talpade Health Update : श्रेयसच्या प्रकृतीबाबत पत्नी दीप्तीनं केलं आवाहन, 'तुम्ही फक्त...'

दीप्तीनं त्या पोस्टमध्ये काय म्हटलं आहे?

तुम्हा सगळ्यांनी माझ्या पतीसाठी दिलेल्या शुभेच्छा आणि व्यक्त केलेली काळजी यासाठी मी तुम्हा सर्वांना धन्यवाद देते. त्याची प्रकृती आता स्थिर आहे. आणि आम्हाला येत्या काही दिवसांमध्ये डिस्चार्ज मिळेल. या सगळ्या काळात आम्हाला तातडीनं मिळालेली वैद्यकीय सुविधा आणि एकुण त्यांनी दाखवलेली तत्परता हे खूपच महत्वाचे आहे. (What has Deepti said in that post?)