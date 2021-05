"इंडस्ट्रीतल्या मित्रांनीच पाठीत खंजीर खुपसला"; श्रेयस तळपदेचा धक्कादायक खुलासा

मराठी अभिनेता श्रेयस तळपदेनं Shreyas Talpade मराठीसोबतच हिंदी चित्रपटसृष्टीतही आपल्या अभिनयाची छाप सोडली. 'इकबाल', 'ओम शांती ओम', 'गोलमाल ३', 'हाऊसफुल २' अशा चित्रपटांमध्ये काम करणारा श्रेयस सध्या इंडस्ट्रीपासून दूर आहे. इंडस्ट्रीतल्या मित्रांनीच पाठीत खंजीर खुपसला, असं धक्कादायक वक्तव्य त्याने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत केलंय. या मुलाखतीत श्रेयस त्याच्या करिअरविषयी व्यक्त झाला. इंडस्ट्रीमध्ये फक्त १० टक्के लोक हे प्रामाणिक असतात, असंही तो म्हणाला. (Shreyas Talpade opens up about being back stabbed by Bollywood friends)

"असे काही कलाकार आहेत ज्यांना माझ्यासोबत काम करणं आवडत नव्हतं आणि ज्यांना मी चित्रपटात नको होतो, असं मला समजलं. मी काही चित्रपट फक्त माझ्या मित्रांचा विचार करून त्यांच्यासाठी काम केलं होतं, पण त्याच मित्रांनी माझ्या पाठीत खंजीर खुपसला. इंडस्ट्रीत असेही काही मित्र आहेत ज्यांनी मला सोडून चित्रपट बनवले. मग अशा वेळी हे खरेच माझे मित्र आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होतो. इंडस्ट्रीतले ९० टक्के लोक हे फक्त ओळखीचे असतात आणि १० टक्केच लोक तुमच्या कामावर खरंच खूश असतात. इथल्या लोकांचा अहंकार फारच नाजूक आहे", असं तो 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाला.

हेही वाचा: TRP न मिळाल्याने फ्लॉप झालेल्या मराठी मालिका

श्रेयसच्या 'इकबाल' या चित्रपटाला प्रेक्षक-समीक्षकांकडून दमदार प्रतिसाद मिळाला होता. पण नंतर त्याला फारशा मुख्य भूमिका मिळाल्या नाहीत. यासाठी स्वत:चं मार्केटिंग करण्यात मी कमी पडलो, असं कारण श्रेयसने सांगितलं. "मी अनेक सोलो चित्रपटांत काम केलं. पण त्यापैकी बहुतेकांना यश मिळालं नाही. माझ्यात एकच कमतरता होती, ती म्हणजे मला स्वत:चं मार्केटिंग करणं जमलं नाही. माझं काम पाहून मला इतर लोक काम देतील, याच भावनेने मी काम करत होतो", असं तो म्हणाला.