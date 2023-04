Siddharth Chandekar Video: उन्हाळयात बायकोच्या या अजब गोष्टीमुळे सिद्धार्थचा घाम फुटला, सर्वांसमोर तक्रार

Siddharth Chandekar - Mitali Mayekar Viral Video News: सध्या महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण भारतात कडाक्याचा उन्हाळा आहे. अनेक जण गरमीमुळे हैराण झाले आहेत. अशातच सिद्धार्थ चांदेकरच्या घरी मात्र एक अजब गोष्ट घडलीय.

सिद्धार्थची बायको मितालीने एक अशी गोष्ट केलीय त्यामुळे सिद्धार्थचा खऱ्या अर्थाने घाम फुटलाय. सिद्धार्थने थेट व्हिडिओ बनवत बायको मितालीचा अजब पराक्रम सर्वांना सांगितलाय.

(Siddharth chandekar sweats because of his wife's mitali mayekar strange behavior in summer)

सिद्धार्थने मितालीला उन्हाळ्यानिमित्त ७ - ८ ताक मागवायला सांगितले होते. तर मितालीने ७ - ८ ताक न मागवता थेट ८ लिटर ताकाचा मोठा बॉक्स मागवला. त्यामुळे सिद्धार्थ हैराण झाला. सिद्धार्थने ताकाच्या बॉक्सचा व्हिडिओ सर्वांना दाखवला.

त्याने पुढे व्हिडिओमध्ये मितालीला विचारलं. मिताली म्हणाली, ८ लॉटरी ताक मागवायला सांगितलं होतं.

आता एवढी गरमी आहे तर पिऊ आपण दोघे. Hydrated राहू. असं म्हणत मिताली आतल्या खोलीत IPL बघायला निघून गेली.

पुढे सिद्धार्थने सर्वांना सांगितलं. माझ्याकडे आहेत आता खूप ताक. कोणाला हवे असतील तर सांगा. असं शेवटी सिद्धार्थ काकुळतीला येऊन म्हणाला. सिद्धार्थच्या या व्हिडिओवर मराठी मनोरंजन विश्वातील अनेक कलाकारांनी कमेंट केल्या आहेत.

क्षिती जोग म्हणाली.. होतं रे असं कधीकधी.

अभिनेता अमेय बर्वे म्हणाला.. नाशिकवरून गुळाच्या जिलेब्या मागवतो.. होऊन जाऊ द्या बेत.. अशा कमेंट करत सेलिब्रिटींनी सिद्धार्थ - मितालीच्या व्हिडिओवर धम्माल कमेंट केल्या आहेत.

सिद्धार्थ चांदेकर लवकरच झिम्मा २ सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. सिद्धार्थ चांदेकरची भूमिका असलेला झिम्मा सिनेमा प्रचंड गाजला होता.

याच झिम्मा सिनेमाच्या पुढच्या भागात सिद्धार्थ चांदेकर पुन्हा एकदा झळकणार आहे.