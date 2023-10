Siddharth Jadhav: "आयुष्यातला महत्त्वाकांक्षी चित्रपट", वाढदिवशी सिद्धार्थ जाधवने केली नवीन सिनेमाची घोषणा

By

Siddharth Jadhav News: आज सिद्धार्थ जाधवचा वाढदिवस. सिद्धार्थने आजवर अनेक हिंदी - मराठी सिनेमांंमधून स्वतःचं नाव कमावलंय. सिद्धार्थच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत.

आज सिद्धार्थच्या वाढदिवसानिमित्त त्याला त्याचे जगभरातील फॅन्स वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत असतील. अशातच सिद्धार्थने त्याच्या नवीन प्रोजेक्टची घोषणा केलीय.

(siddharth jadhav new movie ulgulan announcement on the siddharth jadhav birthday)

दिग्दर्शक तृषांत इंगळे यांनी नवीन सिनेमाची घोषणा केलीय. या सिनेमाचं नाव आहे उलगुलान. गेल्या वर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित झालेल्या तृशांत इंगळे दिग्दर्शित "झॉलीवूड" या चित्रपटातून झाडीपट्टी रंगभूमीची चांगलीच चर्चा रंगली होती. चित्रपटाचे दिग्दर्शन, तांत्रिक बाजू, अभिनय अशा अनेक कारणांमुळे ह्या चित्रपटाला दिग्गजांची कौतुकाची थाप मिळवली होती.

आता तृषांत यांनी सिद्धार्थ जाधवच्या वाढदिवसाचा मुहूर्त साधत उलगुलान सिनेमाची घोषणा केलीय.

"उलगुलान "

दिवस ऑक्टोबर "२३"

साल दोन हजार "२३"

कारकीर्दीचं वर्ष "२३"

आयुष्यातला एक महत्त्वाकांक्षी चित्रपट घेऊन येतोय....

असच प्रेम असुद्या...

"उलगुलान" च्या नावानं चांगभलं.

असं कॅप्शन देत सिद्धार्थने नवीन सिनेमाची घोषणा केलीय