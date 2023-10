Sindhutai Mazi Mai: सिंधूताई मालिकेतली चिंधी झाली मोठी, ही अभिनेत्री साकारणार भुमिका?

By

Sindhutai Mazi Mai News: कलर्स मराठीवरील सिंधूताई माझी माई ही मालिका सध्या चर्चेत आहे. ही मालिका थोर समाजसुधारक सिंधूताई सपकाळ यांच्या आयुष्यावर आधारीत आहे. सिंधूताई सपकाळ यांना अनाथांची माय असं संबोधलं जातं.

या मालिकेला प्रेक्षकांकडून चांगलं प्रेम मिळालं. मालिका TRP च्या शिखरावर आहे. अशातच सिंधूताई माझी माई मधील चिंधी आता मोठी होणार असुन एका लोकप्रिय अभिनेत्रीची एन्ट्री होणार आहे.

(sindhutai mazi maai marathi who will played role of sindhutai sapkal colors marathi)

सिंधूताई मालिकेत ही अभिनेत्री साकारणार सिंधूताईंची भुमिका

सिंधूताई मालिका सध्या प्रसिद्धीच्या शिखरावर आहे. कलर्स मराठीने एक क्रिएटिव्ह शेअर केलाय. "यात चिंधी ते सिंधु हा प्रवास सुरू होणार, सिंधुची भूमिका कोण साकारणार?" असं कॅप्शन देण्यात आलंय.

हा फोटो बघून अनेकांनी तर्क वितर्क केले आहेत. यावरुन असं दिसतंय की, सिंधूताईंची भुमिका अभिनेत्री शिवानी सोनार साकारणार आहे.

सिंधूताई माझी माई मालिकेबद्दल थोडंसं..

ज्यांच्या आभाळाएवढ्या कार्याने सगळ्यांचं मन जिंकलं, ज्या लाखो अनाथ लेकरांच्या आई बनल्या अशा पद्मश्री सिंधुताई सपकाळ यांच्या आयुष्याची प्रेरणादायी संघर्षमय गाथा, "सिंधुताई माझी माई - गोष्ट चिंधीची" या मालिकेत बघायला मिळतेय. ही मालिका संध्या. ७ वाजता कलर्स मराठीवर सुरु आहे.

सिंधूताईंच्या कार्यामुळे असंख्य अनाथ लेकरांना मायेची उब मिळाली, निराधार बालकांना हक्काचे घर मिळाले. सिधुताईंनी निव्वळ बालकांचे संगोपनच नाही केले तर त्यांना जगण्याची नवी उमीद दिली.

आता शिवानी सोनारच्या मालिकेतल्या एन्ट्रीने मालिकेला रंगतदार वळण येऊन सिंधूताईंचा संघर्ष उलगडणार आहे. शिवानीने याआधी राजा रानीची गं जोडी मालिकेत काम केलं