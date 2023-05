By

Sunidhi Chauhan News: गायिका सुनिधी चौहानची गाणी प्रेक्षकांच्या मनाच्या अगदी जवळ. इंडियन आयडॉल फेम सुनिधी चौहानची गाणी प्रेक्षकांना आवडतात. सुनिधी चौहानची गाणी जितकी श्रवणीय आहेत तितकीच ती समाजकार्यात सुद्धा अग्रेसर आहे.

सुनिधीने नुकतीच एक गोष्ट केलीय ज्यामुळे ती सोशल मीडियावर चर्चेत आलीय. सुनिधीने कॅन्सर रुग्णांसाठी एक खास गोष्ट केलीय त्यामुळे तिचं सगळीकडे कौतुक होतंय

सुनिधी चौहान ही बॉलीवूडमधील एक आघाडीची आणि लोकप्रिय पार्श्वगायिका आहे. सुनिधीने सध्या सामाजिक कार्य करण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

‘वर्ल्ड नो टोबॅको डे’च्या निमित्ताने २१ मे रोजी कॅन्सर पेशंट्स एड असोसिएशन आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सुनिधी लाईव्ह म्युझिक फॉर अ कॉज’या संगीत रजनीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

सुनिधी यांच्या या संगीत रजनीतून कर्करोग रुग्णांसाठी निधी संकलन केले जाणार आहे. सायंकाळी ७ वाजता हा कार्यक्रम वांद्रे येथील रंगशारदा येथे पार पडणार आहे.

या माध्यमातून युवकांमध्ये तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या दुष्परिणामांबद्दल जागृती घडवून आणणे आणि ज्यांनी आपला आवाज गमावला आहे, अशा कर्करोग रुग्णांच्या मदतीसाठी निधी संकलन करणे ही उद्दिष्टे साधली जाणार आहेत.

सुनिधी चौहान आपली लोकप्रिय आणि गाजलेली गाणी ‘सुनिधी लाईव्ह’मध्ये साजरी करणार आहेत. ‘से येस टू लाईफ, से नो टू टोबॅको’ अशा टॅगलाईनसह ही संगीत रजनी साजरी होणार आहे.

‘कॅन्सर पेशंट्स एड असोसिएशन’ (सीपीएए) ही नोंदणीकृत धर्मादायी संस्था असून ती कर्कग्रस्तांच्या सेवेत गेली ५४ वर्षे कार्यरत आहे.