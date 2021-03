सोना मोहपात्राला धमक्या; मुंबई पोलिसांकडे तक्रार करत घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय

फाटक्या जीन्सवरील वादाप्रकरणी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिल्यानंतर प्रसिद्ध गायिका सोना मोहपात्राला धमक्यांचे मेसेज येऊ लागले आहेत. याप्रकरणी तिने मुंबई पोलिसांकडे तक्रार केली असून इन्स्टाग्रामवरील कमेंट सेक्शनसुद्धा बंद केलं आहे. सोनाने गुरुवारी मुंबई पोलिसांनी टॅग करत लिहिलं, 'इन्स्टाग्रामवर मला जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत. इतकंच नव्हे तर माझं अकाऊंट हॅक करण्याच्याही धमक्या दिल्या जात आहेत. माझ्यासाठी अपशब्द वापरले जात आहेत. ठराविक लोकं मिळून माझ्यावर निशाणा साधत आहेत. मी माझं कमेंट सेक्शन बंद केलं आहे.'

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी महिलांच्या कपड्यांवरून वादग्रस्त विधान केलं होतं. "गुडघ्यावर फाटलेली जीन्स घालणाऱ्या महिला आपल्या मुलांना काय संस्कार देणार", असं ते एका कार्यक्रमात म्हणाले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचा सर्वच स्तरातून निषेध करण्यात आला होता. याचप्रकरणी सोनाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर देवी कालीचा फोटो पोस्ट करत लिहिलं, 'जगाला दाखवण्याइतपत माझे गुडघे संस्कारी नाहीत का?' सोनाच्या या पोस्टवरून तिला ट्रोल करण्यात आलं. याविषयी तिने नंतर ट्विटरवर लिहिलं, 'पाच दिवसांनंतरही मला धर्माच्या ठेकेदाऱ्यांकडून धमक्या येत आहेत, मला शिवीगाळ केली जातेय. आजच मी १०० हून अधिक लोकांना ब्लॉक केलंय आणि त्यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे.'

The threats on my Instagram include life threats @MumbaiPolice ,threats to hack into all my accounts,threats to file FIR’s in my name for ‘hurting religious sentiments’ apart from slurs, hate https://t.co/rIanVLD3GB is a consolidated group attack.I have turned off my comments.

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) March 25, 2021