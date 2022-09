Sonam Kapoor Baby Name:सोनम कपूरने अखेर आपल्या मुलाचा फोटो चाहत्यांना दाखवलाच. सोबत मुलाच्या नावाचा खुलासा देखील केला आहे. तिनं सोशल मीडियावर एक गोड फॅमिली फोटो शेअर केला आहे. ज्यात ती स्वतः, पती आनंद आहूजा आणि तिचा गोंडस मुलगा असे तिघे दिसत आहेत. हा फॅमिली फोटो शेअर करताना सोनमने आपल्या मनातील भावनाही त्या पोस्टमधून व्यक्त केल्या आहेत. सोनम कपूरने पहिल्यांदा आपल्या लाडक्या मुलाचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला असल्यानं जो-तो त्याचं कोडकौतूक करताना दिसत आहे. चला पाहूया सोनमच्या बाळाचा फोटो आणि त्याचं नाव काय ठेवलंय ते.(Sonam Kapoor share first photo of her baby,reveal his name)

सोनम कपूरने आपला फॅमिली फोटो शेअर करताना एक लांबलचक पोस्टही लिहिली आहे. हे पूर्ण कुटुंब पिवळ्या रंगाच्या आऊटफिट्समध्ये दिसत आहे. आनंद आहूजानं आपल्या लाडक्या मुलाला कुशीत घेतलं आहे आणि सोनम कपूर आपल्या बाळाला टक लावून पाहत आहे. अभिनेत्रीनं या फोटोला शेअर करत लिहिलं आहे की,''आमच्या आयुष्यात नवा पाहुणा सामिल झाला आहे. भगवान हनुमान आणि भीमच्या रुपात हा आमची ताकद आणि हिमतीचं प्रतिक आहे. आमच्या वायू कपूर-आहूजाला आशीर्वाद द्या. हिंदू धर्मात वायू पाच तत्वांपैकी एक आहे. वायू स्वतःमध्ये एक शक्तिशाली ईश्वर आहे. आणि म्हणूनच आम्ही आमच्या मुलाचं नाव वायू ठेवलं आहे''.

सोनम कपूर आपल्या मुलाविषयी सांगताना पुढे लिहिते की,''वायू या ब्रह्मांडाचा श्वास आहे. बुद्धिचा मार्गदर्शक आहे. प्राण,इंद्र,शिव आणि काली सगळेच वायुशी जोडलेले आहेत. वायू एवढा शक्तिशाली आहे की जो खूप सहज एखाद्या जीवात प्राण फुंकतो,आणि तितक्याच ताकदीनं वाईटाचा सर्वनाशही करतो. आणि म्हणूनच वायूला शूरवीर आणि सुंदर अशा उपमाही दिल्या गेल्यात. सगळ्यांचे मी पुन्हा आभार मानते ज्यांनी आम्हाला शुभेच्छा दिल्या आणि आशीर्वाद दिले''.