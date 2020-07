लाठीखेळ करुन व्हायरल होणा-या त्या ८५ वर्षीय आजींना सोनू सूद कडून खास ऑफर..

मुंबई- अभिनेता सोनू सूद सध्या त्याच्या चाहत्यांच्या मनावर राज करतोय. कोणाला काहीही हवं असेल तर ते सरळ सोनू सूदला ट्वीट करत आहेत किंवा मग फोन करुन संपर्क साधत आहेत. सोनू देखील त्याच्या प्रत्येक चाहत्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करुन त्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न करत असतो. अनेकवेळा चर्चा करत असताना सोनूला मजेशीर अंदाज देखील पाहायला मिळतो. आता पुन्हा एकदा सोनू सूदचे एक ट्विट चर्चेत आलंय. या ट्विटमध्ये सोनूने लाठीवाल्या आजींची माहिती मागितली आहे. थोड्यावेळापूर्वीच सोनूने ट्विटवर त्या माणसाची देखील माहिती मागितली होती ज्याने त्यांच्या मुलांच्या अभ्यासासाठी मोबाईल हवा म्हणून त्यांची गाय विकली होती. आता पुन्हा एकदा सोनू या आजींच्या ट्विटमुळे चर्चेत आला आहे.

हे ही वाचा: 'इंडियाज बेस्ट डान्सर'मध्ये टेरेन्सने दिवंगत कोरिओग्राफर सरोज खानच्या आठवणींना दिला उजाळा !

शूटर दादी नावाने प्रसिद्ध असलेल्या निशाणेबाज चंद्रो तोमर या सोशल मिडियावर चांगल्याच ऍक्टीव्ह असतात. त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओला त्यांनी कॅप्शन दिलंय, लाठीवाल्या आजींचा विजय असो. अनेकांचा घाम काढतील या आजी. या व्हिडिओमध्ये ८५ वर्षांच्या आजी त्यांच्या दोन्ही हातांनी अप्रतिमरित्या लाठीकाठीचा खेळ दाखवताना दिसत आहेत. आणि हा खेळंच त्यांच्या जगण्याचं साधन असल्याचंही दिसत आहे. चंद्रो तोमर या अनेकदा मजेशीर व्हिडिओ शेअर करत असतात.

अभिनेता सोनू सूद या लाठीवाल्या आजींचा व्हिडिओ पाहून प्रभावित झाला. त्याने हा व्हिडिओ शेअर करत म्हटलं, 'मला यांची काही माहिती मिळू शकेल का? मी यांच्यासोबत एक छोटीशी ट्रेनिंग शाळा सुरु करु इच्छितो. जेणेकरुन आपल्या देशातील महिलाांना स्वतःच्या सुरक्षिततेच्या टेक्निक्स शिकता येतील.'

Can I get her details please. Wanna open a small training school with her where she can train women of our country some self defence techniques . https://t.co/Z8IJp1XaEV — sonu sood (@SonuSood) July 24, 2020

बस्स सोनूने हे फक्त सांगायला आणि लोकांनी त्याला त्या आजींचा संपूर्ण बायोडाटाच द्यायला सुरुवात केली. अभिनेता सोनू सूदने कोरोनाच्या संकट काळात अनेक लोकांना मदत केली आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेल्या इतकंच नाही तर देशाबाहेरही जे लोक अडकले आहेत त्यांना देशात परत आणण्याच्या कामात सोनूने स्वतःला वाहून घेतलं आहे. त्यामुळे त्याचं सर्व स्तरांतून कौतुक होतंय.

sonu sood ask 85 years old lady details on social media as he wants to work with her