सोनू सूदने शेतक-याला भेट दिली म्हैस, म्हणाला 'पहिल्या कार खरेदीपेक्षाही जास्त उत्साही..'

मुंबई- सोनू सूद सध्या लोकांसाठी देवदूतापेक्षा काही कमी नाही. त्याच्या मदतकार्यातून त्याने सगळ्यांच्या मनात स्वतःची जागा निर्माण केली आहे. त्याच्या कार्याला अनेकांनी सलाम केला आहे. लॉकडाऊन दरम्यान प्रवाश्यांना त्यांच्या घरी पाठवण्यासाठी त्याने सुरु केलेनं मदतकार्य आजही सुरुच आहे. आता तर त्याने एका व्यक्तिला म्हैस भेट दिली आहे.

एका युजरने ट्विट करत म्हटलं होतं की, 'चंपारणने पुरामध्ये त्याचा मुलगा आणि त्याची म्हैस गमावली आहे जी त्याच्या कमाईची एकमेव आशा होती. याची नुकसान भरपाई सोनू सूद आणि नीती गोयल यांच्याव्यतिरिक्त कोणी करु शकत नाही. त्यांना एक म्हैस उपलब्ध करुन द्या जेणेकरुन त्यांना जीवंत राहण्यासाठी त्यावरुन ते त्यांची कमाई सुरु ठेवू शकतील आणि त्यांच्या मुलांचं पालनपोषण करु शकतील.'

या ट्विटवर रिप्लाय करत सोनूने म्हटलंय, 'मी एवढा उत्साही माझी पहिली कार खरेदी करतानाही झालो नव्हतो जेवढा मी तुमच्यासाठी म्हैस खरेदी करताना झालो. जेव्हा बिहारमध्ये येईन तेव्हा या म्हशीचं एक ग्लास ताजं दूध प्यायेन.'

I was not as excited buying my first car as I was excited buying a new buffalo for you.

Will drink a glass of fresh buffalo milk when I come to Bihar. https://t.co/6I6azJZ3gZ

— sonu sood (@SonuSood) August 21, 2020