'भावा गर्लफ्रेंडला iPhone पाहिजे', सोनूनं दिलं उत्तर

मुंबई - बॉलीवूडमधील सेलिब्रेटी (bollywood celebrity) त्यांच्या चाहत्यांसाठी नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारच्या अॅक्टिव्हिटी (activity) करताना दिसतात. काही कलाकार त्यांच्या मदतशील स्वभावासाठी प्रसिद्ध आहेत. प्रख्यात अभिनेता सोनू सूद (sonu sood) हा त्याच्या सामाजिक उपक्रमासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यानं आजवर अनेक गरजूंना मदत केली आहे. त्यामुळे त्याच्या नावाची चर्चा सोशल मीडियावर होते. कोरोनाच्या काळातही त्यानं कोरोनाग्रस्तांना मदतीचा हात दिला. त्यासाठी एका सोशल फाउंडेशनची स्थापनाही केली होती. तो आता पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. (Sonu Sood Funny Reply to Twitter User help to gift his girlfriend iphone)

सोनूकडे मदत मागणा-यांची संख्या काही कमी नाही. त्याच्याकडे वेगवेगळ्या कारणांसाठी लोकं मदत मागत असतात. एकानं मात्र हद्द केली आहे. त्यानं ज्या कारण सांगून सोनूकडे मदत मागितली आहे त्यामुळे सोनू चक्रावून गेला आहे. त्यानं त्याला गंमतीशीर कमेंट केली आहे. इतर काही नेटक-यांनीही त्या व्यक्तीला त्यावरुन ट्रोल (troll) करण्यास सुरुवात केली आहे.

एका युझर्सनं सोनूकडे आपल्या गर्लफ्रेंडला आयफोन हवा असल्याचे सांगितले आहे. जेव्हा त्या युझर्सनं सोनूकडे अशाप्रकारची मागणी केली तेव्हा त्याला यावर आपण काय बोलावे हे कळाले नाही. त्यानं त्याला एक गंमतीशीर कमेंट दिली आहे. इंजिनिअरींग करणारा मुलगा अशा नावाची एक व्टिटरची प्रोफाईल करण्यात आली होती. त्यानं सोनूच्या सोशल फाउंडेशनला टॅग करुन मदतीची याचना केली आहे.

भावा माझ्या मैत्रीणीला आयफोन हवा आहे. याचे काही होऊ शकते का, सोनु सुदनं देखील त्या युझर्सला एक गंमतीशीर उत्तर दिले आहे. त्याच्या त्या प्रश्नावर सोनूनं त्याला सांगितले, मला आता यावर काय करावे हे कळत नाही. मात्र मी जर आयफोन दिला तर त्यानंतर तुझं काय होणार, त्याबरोबर मला सोनूनं एक स्मायलीवाला इमोजीही शेयर केला आहे.