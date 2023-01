Sonu Sood: सोनू सूद भारावला! सोलापूरच्या चाहत्यानं काढली 87 हजार स्क्वेअर फुटाची रांगोळी..

Sonu Sood News: साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीपासून ते बॉलिवूडपर्यंत आपल्या अभिनयाची छाप पाडणारा अभिनेता सोनू सूद आज लोकांसाठी मसिहा बनला आहे.

पडद्यावर खलनायकाची भूमिका साकारणारा सोनू कोरोना या कामात खरा हिरो म्हणून पुढे आला सोनूने प्रवासी मजुरांपासून ते कोरोनाच्या कामात अडचणीत सापडलेल्या सर्वांना ज्या प्रकारे मदत केली ते कोणीही विसरू शकत नाही.

आजही त्याच्या घरासमोर लोकांची गर्दी असते आणि त्याच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येकाला मदत करण्याचा तो सर्वतोपरी प्रयत्न करतो. अशाच, सोनू सूद साठी, त्याच्या कार्याला वंदन करण्यासाठी सोलापूर येथील एका चाहत्याने मोठा विक्रमच केला आहे.

(sonu sood rangoli make by his fan in solapur with 7 tons powder and 87000 square feet on republic day)

हेही वाचा: Shah Rukh Khan Pathaan: 'पठाण'च्या यशानंतर शाहरूखचं थेट चाहत्यांशी चॅटिंग.. म्हणाला, मी आकडे मोजत..

सोलापूरच्या चित्रकार विपूल मिरजकरने तिरंगा रांगोळी काढून सोनूला सलामी दिली आहे. सोनू सूदने सोशल मीडियावर स्वतः या रंगोळीचा व्हिडीओ शेअर केला आहे.

या व्हिडीओमध्ये एक भव्य दिव्य रांगोळी दिसत आहे. ज्यामध्ये तिरंग्यात सोनू सूद दिसतो आहे. ही रांगोळी सोलापूरातील विपुल मिरजकर ने काढली असून त्याचा आकार 87 हजार स्क्वेअर फुट आहे. यासाठी विपुलने 7 टन रांगोळी वापरली आहे.

विपुलने यासाठी अनेक दिवस खर्च केले पण अखेर प्रजासत्ताक दिनी ही रांगोळी पूर्ण झाली. या रांगोळीचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे.

सोनू सूदने (Sonu Sood) रांगोळीचा व्हिडीओ शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. "माझ्याकडे खरचं शब्द नाहीत. चाहत्यांच्या प्रेमाने मी भारावून गेलो आहे. अशी भव्य रांगोळी काढण्याऱ्या कलाकाराचे आभार... मला त्याचा खूप अभिमान आहे". असे सोनू म्हणाला आहे.