Sooraj Pancholi reveals he has been in a relationship for past 7 years: अभिनेत्री जिया खानच्या आत्महत्येप्रकरणी चर्चेत असलेला अभिनेता सूरज पांचोलीची काही दिवसांपुर्वीच न्यायालयाने पूर्णपणे निर्दोष मुक्तता केली आहे. पुराव्याआभावी कोर्टाने हा निर्णय दिला. मात्र या निकालानंतर सूरज पांचोली आता नवी सुरुवात करत आहे.

तो त्याच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यातही पुढे गेला आहे. तो लवकरच एका म्युझिक व्हिडिओमध्ये दिसणार आहे. यानंतर त्याची एक वेब सीरिजही येत आहे.

अलीकडेच त्याने जियासोबतचं त्याचं नातं हे आतापर्यंतचे सर्वात छोटं नातं असल्याचं सांगितलं. त्याचबरोबर सूरज पांचोलीने तो अजूनही प्रेमात असल्याचा खुलासा केला.

इतकच नाही तर सुरजने तो सात वर्षांपासून रिलेशनशिप असल्याचा खुलासा केला. तो या नात्यात खुपच आनंदी असल्याचेही त्याने सांगितले.

'बॉम्बे टाइम्स'शी बोलतांना सूरजने या प्रकरणावर भाष्य केलं. यात त्याने सांगितले की, जियासोबत त्याचे फार कमी काळच संबंध होते. पण तो सध्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या प्रेमात आहे. गेल्या सात वर्षांपासून तो त्या मुलीला डेट करत आहे.

याबद्दल सूरज म्हणाला, "मी सात वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहे, जे खूप सुंदर आहे. काही वर्षांत आम्ही लग्न करू."

यावेळी त्याला त्याच्या गर्लफ्रेंडबद्दल विचारण्यात आलं तेव्हा त्याने तिच्याबद्दल बोलणं टाळलं. त्याची गर्लफ्रेंड इंडस्ट्रीशी संबंधित नसून दोघांचे अनेक वर्षांपासून अफेअर आहे आणि दोघांनाही त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य शेअर करणे आवडत नसल्याचं त्याने सांगितलं.

जिया 3 जून 2013 रोजी तिच्या मुंबईतील राहत्या घरी मृतावस्थेत आढळून आली होती. अभिनेत्रीच्या मृतदेहाजवळ एक 6 पानी सुसाईड नोट सापडली होती, ज्याच्या आधारे सूरजला या प्रकरणात आरोपी ठरवण्यात आलं होतं. जियाच्या आईने अभिनेत्यावर गंभीर आरोप केले होते. दहा वर्षानंतर सूरजची या वर्षी एप्रिलमध्ये निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

सूरज लवकरच निमृत कौर अहलुवालियासोबत 'जाने जा' गाण्यात दिसणार आहे. याशिवाय तो आता 'हवा सिंग' चित्रपटाचे शूटिंग करत आहे.