तमिळ सुपरस्टार अजित कुमारच्या चाहत्याची आत्महत्या 

'विश्वासम', 'वेदालम' आणि 'वीरम' यांसारख्या सुपरहिट चित्रपट देणारा तमिळ सुपरस्टार अजित कुमारचा मोठा चाहता वर्ग आहे. चाहते आपल्या लाडक्या कलाकारासाठी अनेक गोष्टी करत असतात. मात्र अनेकदा यात मर्यादासुद्धा ओलांडली जाते. अशीच एक दुर्दैवी घटना नुकतीच घडली आहे. अजित कुमारच्या एका चाहत्याने आत्महत्या केली. अजित कुमारच्या फॅनपेजेसवर याविषयीचा मेसेज तुफान व्हायरल होत आहे.

या चाहत्याने आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल का उचललं, यामागचं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नाही. मात्र त्याच्या कुटुंबीयांना मदत करा व त्याच्यासाठी प्रार्थना करा, असे मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अजित कुमारच्या एका फॅनक्लबने त्या चाहत्याचा फोटोसुद्धा शेअर केला आहे. त्या चाहत्याने शरीरावर बरेच टॅटू काढल्याचं पाहायला मिळत आहे.

Today We Lost One Of the Good Soul and One of the Die Hard THALA AJITH Fan

Requesting Nearby Located FC's/Fans to Take Care of His Family And Any Needs Kindly Support Family With Ur Assist

Our deepest condolences and prayers to their Family.#RIPThalaPRAKASH #RIPPrakash pic.twitter.com/W8zj0v0HkO

— AJITHKUMAR FANS CLUB (@ThalaAjith_FC) February 24, 2021