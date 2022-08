'गोविंदा रे गोपाळा' म्हणत स्पृहा जोशीने शेयर केली एका खास गाण्याची आठवण..

dahi handi 2022 : मराठी मनोरंजन विश्वातिल एक चर्चेतील नाव म्हणजे अभिनेत्री स्पृहा जोशी. (spruha joshi) तिने कायमच संवेदनशील कलाकृतींना हात घातला आहे. मग तिच्या मालिका असो, चित्रपट किंवा नाटक. प्रत्येकवेळी तिने आपले वेगळेपण सिद्ध केले आहे. सध्या ती कलर्स मराठी वाहिनीवरील 'सूर नवा ध्यास नवा' या सांगीतिक कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करत आहे. या खेरीज ती एक उत्तम व्यक्ती, कवयित्री युट्युबर अशा अनेक भूमिका पार पाडत आहे. पण आज तिने एक खास विडिओ शेयर केला आहे. आज महाराष्ट्रात दहीहंडीचा उत्सव मोठ्या दिमाखात साजरी मोट असतानाच स्पृहानेही तिच्या एका चित्रपटातील दहीहंडीचा विडिओ शेयर करत सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहे. (spruha joshi shared video of her govinda re gopala song in morya movie on occasion on dahi handi utsav)

स्पृहा जोशीची मध्यवर्ती भूमिका असलेला एक महत्वाचा चित्रपट म्हणजे 'मोरया'. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना अक्षरशः वेड लावलं होतं. मुंबईतील गणेशोत्सव आणि दोन मंडळातील संघर्ष दाखवणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या चांगलाच पसंतीस उतरला. २०११ साली आलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अवधूत गुप्ते यांनी केले होते. तर संतोष जुवेके, चिन्मय मांडलेकर, परी तेलंग, दिलीप प्रभावळकर असे दिग्गज अभिनेते प्रमुख भूमिकेत होते. या चित्रपटात एक सीन दहीहंडी उत्सवाचा आहे. या चित्रपटातील 'आला रे आला गोविंदा आला... गवळ्याच्या पोरींनो जरा मटकी सांभाळा' हे गाणं प्रचंड गाजलं. त्या गाण्यात संतोष जावेकर आणि स्पृहा जोशी यांचा एक खास सीन आहे. तोच आज स्पृहाने शेयर केला आहे.

या पोस्टला तिने 'गोविंदा रे गोपाळा' असे कॅप्शन दिले आहे. स्पृहाच्या आजवरच्या चित्रपटातील हा एक दमदार चित्रपट आहे. आज मुंबईत दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरी केला जात आहे. स्पृहाचे बालपण मुंबईत गेल्याने तिचे आणि दहीहंडी उत्सवाचे खास नाते आहे. आज दहीहंडीच्या निमित्ताने सर्वत्र तिचे हे गाणे वाजणार आहे. या तिच्या पोस्टवर चाहत्यांनी भरभरून प्रेम केले आहे.