मी न्यायालयाची माफी मागणार नाही; कुणाल कामरा ठाम 

मुंबई - कुणाल कामरा हा आता मोठा सेलिब्रेटी झाला आहे. यापूर्वी तो एक कॉमेडियन म्हणून सर्वांना माहिती होता. सोशल मीडियावर त्याला फॉलो करणा-यांची संख्या मोठी आहे. तो ही आपली राजकीय, सामाजिक मतं जाहिरपणे सोशल मीडियावर मांडत असतो. अशावेळी त्याला टीकेला सामोरे जावे लागते. कुणालची भूमिका मात्र ठाम असल्याचे पाहवयास मिळाले आहे. आपण जे बोललो त्याबद्दल त्याला पश्चाताप वाटत नसल्याचे त्याच्या कृतीवरुन दिसून आले आहे. आताही तो एका वादात सापडला आहे. हा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. मात्र त्यावर कुणालनं माफी मागण्यास नकार दिला आहे.

कुणालनं सर्वोच्च न्यायालय़ाची माफी मागण्यास नकार दिला आहे. त्य़ानं सादर केलेल्या अर्जात असे म्हटले आहे की, जे कोणी जास्त शक्तिमान आहेत, मोठी संस्थाने आहेत त्यांना विरोध करणे चूकीचे आहे का, आपल्या देशात कलाकार हे असंघटित आहेत. अशावेळी अनेक लॅपडॉग डोके वर काढून त्रास देतील त्यांचे काय करणार हा प्रश्न आहे. जर न्यायालय असे म्हणत असेल की, त्यांनी एक सीमारेषा आखून घेतली आहे. तसे असेल तर इंटरनेटवर बंदी घालायला हवी. म्हणजे कश्मिरी मित्रांना 15 ऑगस्टच्या दिवशी हॅप्पी इंडिपेंडस डे च्या शुभेच्छाचे पोस्टकार्ड लिहिता येईल.

A moment of silence for all tweeting that I have been stopped at mumbai airport from leaving the country

pic.twitter.com/r99AWmDgAn

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 29, 2021