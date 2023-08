Subhedar Movie: 'मावळं जागं झालं रं' गाण्यावर मरीन ड्राईव्ह दणाणलं, 'सुभेदार'च्या टीमचं खास प्रमोशन

By

Subhedar Movie News: सुभेदार सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. सुभेदार सिनेमा येत्या काही दिवसांमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सुभेदार सिनेमा हा दिग्पाल लांजेकर यांच्या शिवराज अष्टक मधील पाचवा सिनेमा आहे.

सुभेदार सिनेमाचं प्रमोशन सध्या जोरात सुरु आहे. काही दिवसांपुर्वी पुण्याच्या कॉलेजमध्ये सुभेदारचं पोस्टर लॉंच झालं. आता मुंबईतल्या मरीन ड्राईव्हवर सुभेदारचं हटके प्रमोशन झालंय

मरीन ड्राई्व्हवर सुभेदार टीमचा भन्नाट डान्स

सुभेदार चित्रपटाची टीम आज रविवारी सकाळी मरीन्स ड्राईव्हवर गेली होती. तिथे सुभेदार सिनेमाच्या टीमला भेटायला असंख्य फॅन्सनी गर्दी केली.

यावेळी चिन्मय मांडलेकर, विराजस कुलकर्णी, अभिजीत श्वेतचंद्र अशा सिनेमातील कलाकारांनी तरुणाईसोबत गाण्यांवर तरुणाईने ठेका धरला.

या डान्सचे व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल झाले आहेत. या व्हिडीओत चिन्मय मांडलेकर आणि सिनेमाचे इतर कलाकार भन्नाट डान्स करताना दिसत आहेत. दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर सुद्धा सर्व टीमसोबत उपस्थित होते.

सुभेदार सिनेमाच्या ट्रेलरने केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

सुभेदार सिनेमाच्या ट्रेलरने १ मिलीयन व्ह्युजचा टप्पा ओलांडला आहे. सुभेदारच्या ट्रेलरने अवघ्या २४ तासांमध्ये हा विक्रम केलाय. इतकंच नव्हे तर हा ट्रेलर ट्विटरवर ट्रेंड होत आहे.

"'सुभेदार' लघुदर्शन (ट्रेलर) पोहोचला 1 Million व्हुजच्या पुढे... मन:पूर्वक आभार!!", अशी पोस्ट करत सिनेमाच्या टीमने प्रेक्षकांचे आभार मानले आहेत.

सुभेदार सिनेमाची उत्सुकता

तान्हाजी मालुसरेंच्या भुमिकेत अजय पुरकर झळकत आहेत. सूर्याजी मालुसरेंच्या दमदार भूमिकेत अभिजीत श्वेतचंद्र, तर त्यांच्या पत्नी यशोदाबाईंची भूमिका शिवानी रांगोळे हिने साकारली आहे.

मालुसरे कुटुंबीयतील महत्वाचे सदस्य असलेल्या शेलारमामांच्या भूमिकेत समीर धर्माधिकारी दिसणार आहे.

तान्हाजीरावांच्या आईची भुमिका पार्वतीबाईंच्या भूमिकेत उमा सरदेशमुख आणि रायबाची भुमिका अर्णव पेंढारकर दिसत आहे. याशिवाय स्मिता शेवाळे, मृण्मयी देशपांडे असे कलाकार या सिनेमात दिसतेय. सुभेदार सिनेमा १८ ऑगस्टला संपूर्ण महाराष्ट्रात रिलीज होणार आहे.