Subodh Bhave: कट्यार.. नंतर सुबोधची पुन्हा सांगीतिक मेजवानी.. केली मोठी घोषणा!

subodh bhave: २०१५ मध्ये मराठी चित्रपटात सृष्टीत 'कट्यार काळजात घुसली’ या चित्रपटाने एक वेगळं जग प्रेक्षकांसमोर आणलं. अत्यंत दमदार सादरीकरण आणि दर्जेदार संगीत यामुळे हा चित्रपट मैलाचा दगड ठरला. सर्वाधिक पुरस्कार पटकावणाऱ्या या चित्रपटाचे नाव आजही आवर्जून घेतले जाते. काल १२ नोव्हेंबर रोजी चित्रपटाला 7 वर्षे पूर्ण झाली, त्या निमित्ताने एक पोस्ट शेयर करत सुबोध भावेने एक मोठी घोषणा केली.

(subodh bhave announce his next musical movie after katyar kaljat ghusali in next year)

हा चित्रपट १९६७ मध्ये मराठी रंगभूमीवर ‘कट्यार काळजात घुसली’ या नाटकावर बेतला होता. पुरुषोत्तम दारव्हेकर मास्तर यांच्या लेखणीtoच तून आलेलं ही नाटक अजरामर झालं. तसाच दर्जा चित्रपटानेही राखला. या चित्रपटात सुबोध केवळ प्रमुख भूमिकेत नव्हता तर त्याने चित्रपटाचे दिग्दर्शनही केले होते. त्यामुळे त्याच्यासाठी हा चित्रपट अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. या चित्रपटाला नुकतीच सात वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्ताने सुबोधने एक पोस्ट लिहिली आहे.

''कट्यार काळजात घुसली.. १२ नोव्हेंबर २०१५.. एका संगीतमय आनंददायी प्रवासाचे सातवे वर्ष. संगीत माणसं जोडतं आणि आनंद निर्माण करतं! अजून एक आनंददायी संगीतमय प्रवास पुढील वर्षी. तुम्हा सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद.. '' अशी पोस्ट त्याने शेअर केली आहे . त्यामुळे लवकरच सुबोध अजून एक सांगीतिक चित्रपट आपल्या भेटीला आणणार आहे याची घोषणा त्याने या निमित्ताने केली.

सुबोधच्या या पोस्ट नंतर या चित्रपट कोणता असेल, त्यात कोणते अभिनेते असतील, हा कट्यार.. चाच दूसरा भाग असेल का याची उत्कंठा चाहत्यांना लागली आहे. 'कट्यार' मध्ये सुबोध सोबत शंकर महादेवन, सचिन पिळगावकर, अमृता खानविलकर आणि मृण्मयी देशपांडे असे अनेक दमदार कलाकार होते. शिवाय या चित्रपटातील गाण्यांनी प्रेक्षकांना वेड लावले. त्यामुळे नवा सांगीतिक चित्रपट कसा असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.