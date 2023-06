Suhana Khan: शाहरुखची लेक होणार महाराष्ट्राची शेतकरी, 'या' ठिकाणी खरेदी केली कोट्यवधींची जमीन

Suhana Khan Farmer News: शाहरुख खान हा भारतातील नव्हे तर जगभरातील प्रेक्षकांच्या गळ्यातला ताईत. शाहरुखचा अलीकडेच रिलीज झालेला पठाण सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर न भूतो न भविष्यती असा रेकॉर्ड ब्रेक गल्ला जमवला.

शाहरुखची मुलगी सुहाना खान सुद्धा आता द आर्चिस सिनेमातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण झालं. सुहाना खान बद्दल एक मोठी अपडेट समोर आलीय. ती म्हणजे सुहाना आता शेतकरी बनणार आहे.

(suhana khan will be a farmer, bought crores worth of land in 'this' place in Maharashtra shah rukh khan)

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सुहानाने अलीबागच्या थल गावात ही जमीन घेतली आहे. जमिनीचे क्षेत्रफळ दीड एकर असल्याचे सांगितले जाते.

दीड एकरपैकी 2218 चौरस फुटांवर बांधकाम करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नसून या जागेची किंमत कोट्यवधींमध्ये असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सुहानाने शेतीसाठी खरेदी केलेली दीड एकर जमीन 12 कोटी 91 लाख रुपये आहे. या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराशी संबंधित नोंदणीही १ जून रोजी झाल्याचे बोलले जात आहे.

सुहानाने 77 लाख 46 हजार रुपये प्रॉपर्टी टॅक्स जमा केलाय. अंजली, रेखा आणि प्रिया या तीन बहिणींकडून ही मूळ जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. वृत्तांवर विश्वास ठेवला तर शाहरुख खानची अलिबागमध्ये आधीच मालमत्ता आहे.

सुहानाच्या बॉलीवूड करिअरबद्दल बोलायचे झाले तर, प्रेक्षक तिच्या बॉलिवूड डेब्यूची बऱ्याच दिवसांपासून वाट पाहत होते.

आता प्रेक्षकांची उत्सुकता संपणार आहे. सुहानाचा पहिला चित्रपट The Archies OTT प्लॅटफॉर्म Netflix वर प्रदर्शित होणार आहे.

मात्र या चित्रपटाची रिलीज डेट अद्याप समोर आलेली नाही. अलीकडेच या चित्रपटाचा ट्रेलर समोर आला आहे.

द आर्चीजमधून सुहाना खान व्यतिरिक्त बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूरची बहीण खुशी कपूर आणि अमिताभ बच्चन यांची नात अगस्त्य नंदा देखील पदार्पण करत आहे.

वयाच्या अवघ्या २३ व्या वर्षी सुहाना खानने शेतीसाठी जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय, निश्चितच कौतुकास्पद आहे.