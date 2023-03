Sumbul Touqeer: तू काळी आहेस.. म्हणत इंडस्ट्रीत मला रंगावरून हिणवलं गेलं.. सुंबूल तौकीर स्पष्टच बोलली..

Sumbul Khan : टीव्ही मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध सेलिब्रेटी आणि बिग बॉसमध्ये आपल्या परफॉर्मन्सनं नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतलेली सुंबूल तौकीर खान सध्या बरीच चर्चेत आहे. स्टार प्लसवरील ‘इमली’ मालिकेतून ती घराघरात पोहोचली.. तर बिग बॉसचं १६ वं पर्व तर तिने अक्षरशः गाजवलं.

सुंबूलच्या अभिनयाचं कायमच कौतुक झालं आहे. अगदी एकता कपूरही तिच्या अभिनयाच्या दिवाण्या आहेत. अगदी कमी वयात सुंबूलनेअनेक सुपरहिट मालिका आणि चित्रपट केले. त्यामुळे तिचा चाहतावर्ग मोठा आहे.

पण याच सुंबूलला रंगावरून हिणवलं गेलं आहे. याच्याविषयी नुकतच तिने एका मुलाखतीत भाष्य केलं आहे..

सुंबूल एका मध्यमाशी बोलताना म्हणाली, 'माझा सुरुवातीचा काळ खूप कठीण होता. मी माझ्या करिअरची सुरुवात बालकलाकार म्हणून केली आणि जेव्हाही मी ऑडिशनसाठी जायचे तेव्हा त्यांना फक्त रंगाने गोऱ्या असणाऱ्या कलाकारांनाच घेतलं जायचं.. ते माझ्यासाठी खूप अपमानास्पद होतं.'

पुढे ती म्हणाली की, 'मला अशा गोष्टी आवडत नाहीत. मला लोकांच्या रंगाशी काहीही देणघेण नाही. पण अशा अनुभवाने मला वाटू लागलं की माझा रंग सावळा आहे, मी लीडची हिरोईन बनू शकत नाही.'

'तसं पाहिलं तर सगळ्या नायिका गोऱ्या होत्या. मी कोणाच्याही विरोधात काही बोलत नाही, पण मी गोऱ्याच मुलींना काम मिळतं यावर मी विश्वास लागले. पण मला ‘इमली’ मालिका मिळाली आणि हा समज मोडीत निघाला.'

ती म्हणाली की, 'मला ही मालिका मिळाल्यावरही परिस्थिती बदलली नाही. लोक फोन करून म्हणायचे, कोणत्या मुलीला नायिका म्हणून घेतलं आहे, ती काळी आहे.' हे ऐकल्यावर मल खूप वाईट वाटायचं, यासाठी मी अनेकदा खूप रडले आहे. पण हळूहळू गोष्टी बदलू लागल्या. शोचा टीआरपी वाढला. मी कशी दिसते हे लोक विसरले, त्यांनी माझं काम पाहिलं, ज्यांना मी आवडत नव्हते, तेही माझी स्तुती करू लागले.'

सुंबूलने आधी ‘इमली’ मालिकेसाठी नकार दिला होता. त्यानंतर निर्मात्यांच्या सांगण्यावरून तिने ऑडिशन क्लिप शेअर केली. ‘इमली’साठी पाठवलेली ऑडिशन क्लिप ही आपली सर्वात वाईट ऑडिशन असल्याचं सुंबूलने सांगितलं. दोन आठवडे कोणताही प्रतिसाद निर्मात्यांनी दिला नव्हता, पण नंतर शूटसाठी बोलावल्याने आश्चर्याचा धक्का बसला होता, असंही सुंबूलने सांगितलं.