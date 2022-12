Video: तिकडून आली मोनिका आणि.. 'बाळूमामा' फेम अभिनेता सुमीत पुसावळेचा बायकोसाठी खास उखाणा..

By

sumeet pusavale: सध्या सर्वत्र लग्न सराई सुरु आहे. त्यातच मनोरंजनविश्वात लग्नाचे वारे वाहत आहेत. नुकतंच अक्षया देवधर व हार्दिक जोशीने लग्नगाठ बांधली. त्याच दिवशी अभिनेता आशय कुलकर्णीही यांनीही लग्न केलं. तर त्यांच्या पाठोपाठ 'बाळूमामाच्या नावानं चांगभलं' या मालिकेतन 'बाळूमामा' यांची भूमिका साकारणारा अभिनेता सुमीत पुसावळे देखील लग्नबंधनात अडकला आहे. सध्या त्यांच्या लग्नाचे फोटो व्हायरल होत आहेत. अशातच त्याने बायकोसाठी घेतलेल्या खास उखण्याचा व्हिडिओही आता समोर आला आहे.

(sumeet pusavale ukhana for wife in his wedding)

सध्या अभिनेता सुमीत पुसावळे चांगलाच नावारूपाला आला आहे. सुमीतचा चाहतावर्ग मोठा आहे. सुमीतने १४ डिसेंबर रोजी (बुधवारी) सांगोला येथे अत्यंत पारंपरिक पद्धतीने अनई थाटामाटात लग्न केले. मोनिका महाजन अशा त्यांच्या बायकोचे नाव असून त्यांनी अरेंज मॅरेज केले आहे. मोनिका ही आयटी सेक्टर मध्ये कामाला आहे. सुमीतच्या लग्नाचे बरेच फोटो व व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अशातच एक उखाणा घेतानाचा व्हिडिओ समोर आला आहे.



हा उखाणा घेताना सुमीत म्हणतो, 'गल्लीमध्ये खेळत होतो क्रिकेट.. तिकडून आली मोनिका आणि पडली माझी विकेट...' सध्या हा उखाणा चांगलाच चर्चेत आहे. यावेळी सुमीतची बायको अगदी गोड लाजताना दिसत आहे.